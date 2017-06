Au sommaire de l’édition de ce mardi 20 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Au moment où le monde entier célèbre ce 20 juin la journée dédiée aux réfugiés, les réfugiés burundais hébergés dans des camps se trouvant dans les pays limitrophes se plaignent.

«La vie et de plus en plus dure, il est difficile de couvrir le mois avec la ration octroyée par le HCR. Les petites activités génératrices de revenus initiées avec l’aide de certaines ONG apportent un léger mieux mais cela ne suffit pas à couvrir les besoins élémentaires», se lamentent les réfugiés contactés au camp de Lusenda au sud d’Uvira et au camp de Mahama au Rwanda.

L’autre inquiétude est que le HCR ne se désengage pour la scolarisation des élèves du secondaire au camp de Lusenda. Au camp de Mahama, indiquent quelques réfugiés contactés, il est difficile d’exercer de vraies activités génératrices de revenus.

«Quand on est réfugié, on n’est pas libre. Le seul espoir est de pouvoir rentrer quand la situation va se décanter. Il faut que différents protagonistes de la crise burundaise se mettent ensemble pour dialoguer afin de trouver une solution».

• Le vice-président de l’Assemblée nationale, Agathon Rwasa déplore l’intimidation et les emprisonnements intempestifs de ses sympathisants. «Sur quelle base juridique se fonde-t-on pour empêcher les gens de se réunir et les sanctionner ? », s’interroge le leader historique du FNL.

Il fait savoir que ’’l’objectif visé par la pouvoir est d’aboutir à un parti unique’’. Il s’interroge sur l’intérêt du monopartisme. «Pouvons-nous affirmer que le pays s’est beaucoup développé durant les 12 ans que les dirigeants actuels viennent de passer au pouvoir pour penser que le régime du parti unique va aider encore plus?»

Et de déclarer que ce ne sont que des spéculations des intérêts sectaires de ceux qui sont au pouvoir, intérêts bien différents de ceux des Burundais. «La population aspire à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à choisir la formation politique qu’elle désire. » Cet acteur politique appelle au respect démocratique pour bâtir ce pays.

• La population de la zone Gihosha dans la partie communément appelée Gihosha rural, en commune urbaine de Ntahangwa, vient de passer trois mois privée d’eau courante.

Ces habitants se rabattent sur l’eau de la rivière Ntahangwa. Ils vivent la peur au ventre craignant l’apparition des épidémies des maladies des mains sales suite à ce manque d’eau potable. Cette population appelle la Regideso à remédier à cette situation.

Justement cette société de distribution d’eau et d’électricité annonce que ce mercredi les quartiers de Gihosha, Gasenyi-Muyaga et Carama seront privés d’eau à partir de 8 heures jusqu’à 18 heures. Il y a des réparations prévues pour rétablir l’eau courante dans certaines parties de ces quartiers.

• Les commerçants du Bloc I et II du marché appelé ’’Bujumbura City Market’’ connu sous le nom de ’’Kwa Siyoni’’ appartenant à l’homme d’affaire Sion Nikobiri, n’ont pas ouvert leurs kiosques pour exprimer leur redevance mécontentement. Ils s’insurgent contre la mesure de revoir à la hausse leur loyer. Cela est dû aux étals prolongeant ces kiosques jusqu’à l’extérieur.

Suite à cette situation, les autorités de ce marché ont décidé d’augmenter de cent mille Fbu la somme due ce loyer. Ils ont trois jours pour se conformer à cette nouvelle exigence. Leurs kiosques n’ont ouvert que vers midi. Ces commerçants s’estiment lésés par cette mesure et demandent l’intervention de la mairie.