Mairie de Bujumbura : vers la guerre des déchets ?

Dossier réalisé par Egide Nikiza, Rénovat Ndabashinze, Hervé Mugisha, Fabrice Manirakiza et Christian Bigirimana

Photos : Dossier réalisé par Egide Nikiza, Rénovat Ndabashinze, Hervé Mugisha, Fabrice Manirakiza et Christian Bigirimana

Gestion des immondices : un casse-tête

Depuis plusieurs années, la question de la gestion des immondices dans la ville de Bujumbura fait couler beaucoup d’encre. Zoom sur sa genèse.

Créés par le décret du 12 juillet 1983, les Setemu avaient pour missions : l’étude, la réalisation et l’exploitation pour le compte de la mairie de Bujumbura de tous les services techniques, en particulier les travaux de drainage et de voirie, d’évacuation des eaux usées, d’enlèvement des immondices. Les Setemu sont également chargés de la construction et de la maintenance des immeubles de l’Etat. Au départ, en 1979, les Setemu étaient un service d’assainissement de la Regideso. Ils furent réellement créés en 1983 sous la double tutelle des ministères des Travaux publics et de l’Intérieur. Cette même année, les Setemu furent sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

Depuis sa création, c’est la mairie de Bujumbura qui donnait les fonds de fonctionnement aux Setemu. Les choses changent en 1989 avec un nouveau décret modifiant celui de 1983. Cette fois-ci, il est décidé que les Setemu seront rémunérés en fonction des prestations fournies. Avec l’extension de la capitale, les Setemu se retrouvent dans l’incapacité d’enlever les immondices dans tous les quartiers de la ville. Pour pallier ce problème, des sociétés privées réunies en associations sont mises sur pied. Ces dernières signent des contrats avec les ménages. En contrepartie, chaque société doit payer aux Setemu une somme pour l’entretien des décharges publiques (700 Fbu/m3) et des stations d’épurement (1600Fbu/m3).

C’est à ce moment que des grognes éclatent. Les ménages se voient obligés de payer un montant élevé.

Et la mairie de prendre les choses en main

En 2013, des sociétés et associations de collecte de déchets sont invitées à poser leurs candidatures. Des documents administratifs (agrément, statuts, registre de commerce, NIF, attestation de non faillite, attestation de non redevabilité à la mairie et Setemu) sont exigés. De plus, ces sociétés doivent remplir d’autres conditions, notamment avoir un siège social, avoir au moins un camion couvert, avoir un matériel suffisant de chargement et de déchargement, etc. Une caution de garantie de 2 millions de Fbu est aussi requise. Sur les 26 sociétés qui avaient déposé les documents requis, 18 sont retenues. Des sanctions sont prévues pour les sociétés qui n’honoreront pas le contrat.

Coup de tonnerre ! Après qu’elles aient commencé de travailler, même les 18 sociétés ne sont pas capables de couvrir toute la capitale.

Le torchon brûle entre le maire de la ville, Freddy Mbonimpa, et ces sociétés. En date du 6 juin 2017, le maire de la ville décide de suspendre leurs activités. Il avance qu’elles ne faisaient pas correctement leur travail. «Les immondices restent dans les rues et même celles qui sont collectées sont jetées dans la rivière Ntahangwa ou à Ruziba.» Ces sociétés réfutent ces accusations. «C’est un mensonge sans nom. Aucune organisation n’a été interpellée à ce sujet. C’est une publicité négative à notre égard dans le but de légitimer cette décision.»

Et BCCO arriva

Une nouvelle société de collecte des déchets entre dans la danse. Son nom, Bujumbura Cleaning Company (BCCO). «Désormais, c’est cette société qui va s’en charger. C’est un poids énorme dont cette société nous décharge. De plus, la mairie va recouvrer 30% des recettes de BCCO», dira Freddy Mbonimpa. D’après lui, la mairie allait récupérer 40 millions de Fbu par mois alloués jusque-là à la propreté de la ville. Et de souligner qu’ils se sont convenus sur des prix accessibles à tout le monde.

Les 18 sociétés montent au créneau. Selon Me Jean Marie Vianney Nshimirimana, leur porte-parole, la décision du maire outrepasse plusieurs libertés. «Elle viole la liberté d’entreprise. Lorsqu’une société est agréée, elle devient une personne morale. Elle a le droit de travailler sur tout le territoire.» Il ajoute qu’en donnant le monopole à BCCO, le maire a violé le code du commerce et partant le principe de la concurrence loyale. «BCCO est une société privée à but lucratif. Elle ne procure aucun service gratuit à la population urbaine. C’est anormal que le maire lui accorde ce privilège, comme si Bujumbura est devenu une propriété privée.» M. Nshimirimana trouve aussi que la mairie a violé le code des marchés publics. «Il fallait une passation des marchés pour toutes les sociétés œuvrant dans ce secteur au vu de l’ampleur du marché.» L’Olucome, par le truchement de son président, abondera dans le même sens : «Ce qui est étonnant et grave, c’est qu’il n’y a eu ni transparence ni concurrence dans l’octroi de ce marché.»

Cet observatoire estime plutôt que les nouveaux prix fixés sont exorbitants. Après quelques jours de travail, les habitants de différents quartiers fustigent les services de la BCCO. Certains quartiers passent une semaine ou deux sans que les employés de cette société passent enlever les immondices. Il faut alors songer à une autre stratégie.

Une cacophonie totale

Dans la conférence de presse des porte-paroles du 29 septembre, l’assistant du ministre de l’Intérieur, Térence Ntahiraja, a indiqué que les Setemu ont eu des problèmes financiers, surtout que leurs machines sont vieilles.

«Les 18 sociétés ont aussi eu des problèmes et c’est pourquoi la mairie a confié ce travail à une seule société.» Toutefois, il admet que la société BCCO est incapable d’abattre seule ce travail. Le ministre de l’Intérieur a envoyé une correspondance au maire de la ville lui exigeant plus de transparence. « Très prochainement, il y aura des coopératives de collecte des déchets dans chaque commune afin que ce travail soit bien fait.»

S’exprimant sur la Radio Isanganiro, le conseiller principal du maire de la ville, Ramadhan Nkurikiye, assure aussi que les Setemu ne sont plus capables de faire le travail d’enlèvement des déchets pour cause de problèmes financiers. «Nous sommes en train de mettre en œuvre la taxe pollueur-payeur. Au lieu que la mairie continue de dépenser de l’argent pour collecter les immondices, ce sont ces coopératives qui vont plutôt payer la mairie.»

Selon lui, il faut un audit administratif des Setemu afin de les réorganiser d’une autre manière. Il demande aussi qu’il y ait un changement des lois régissant la mairie et les Setemu. «Vu que la ville Bujumbura continue de s’étendre, il sera difficile aux Setemu de couvrir toute la capitale.» Ce n’est pas l’avis du directeur général des Setemu, Sadiki Ciza : «Nous avons toute la capacité technique nécessaire pour accomplir ce travail. Que la mairie nous laisse le faire pour vérifier si nous n’en sommes pas capables.»

Cette cacophonie dans la gestion des déchets ménagers interroge. Qui croire entre la mairie de Bujumbura et les Setemu? Quel est le bien-fondé de cette décision d’accorder le monopole à une seule société? A qui profite cette décision? A qui profite ce désordre dans le domaine de la salubrité ?…