Le ministre Bunyoni : «La paix règne»

25-12-2016

L’année 2016 a été caractérisée par la sécurité effective au Burundi dixit le ministre de la Sécurité publique lors de la conférence de presse de ce mercredi 21 décembre consacrée aux réalisations de la police. La Ligue Iteka dit le contraire.

D’entrée de jeu, Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité publique a annoncé que la sécurité a régné sur tout le territoire national sauf quelques cas d’attaques à la grenade et des tirs à l’arme automatique dirigés contre les forces de l’ordre et aux cadres de l’Etat.

Bien plus, des corps sans vie ont été retrouvés ici et là et des assassinats sélectifs ont été commis mais liés pour la plupart aux règlements de comptes.

Chiffres à l’appui, le ministre a indiqué que la police a démantelé des foyers résiduels d’insurrection de 2015 en commune Mugamba avec comme résultats la reddition de 35 criminels terroristes insurgés, la saisie de 288 fusils de type divers, 364 grenades, 27.144 cartouches de type divers, des bombes pour mortier 60, des bombes pour roquettes etc.

Et de conclure que malgré des défis liés aux moyens financiers et matériels, les objectifs du ministère de la Sécurité publique pour 2016, ont été atteints à 90%.

Malgré cette annonce d’Alain Guillaume Bunyoni, Anschaire Nikoyagize, président de la Ligue Iteka, une des associations de droits de l’Homme suspendues jusqu’à nouvel ordre, brosse un tout autre tableau de la situation sécuritaire.

D’après son dernier rapport trimestriel, la Ligue Iteka parle de 272 arrestations et 16 disparitions pour le mois d’octobre, 295 arrestations et 39 disparitions pour le mois de novembre et enfin 246 arrestations et 16 disparitions depuis début décembre. Et d’affirmer que toutes ces personnes arrêtées sont accusées de participation à bandes armées.

Le Burundi est un Etat de droit dixit le ministre

Interrogé, le ministre rétorque que la Ligue Iteka devrait être honnête envers elle-même d’abord et faire une introspection pour voir si réellement les chiffres et les rapports qu’elle produit font du bien ou du mal à la population burundaise : «Au Burundi lorsque quelqu’un meurt, on le pleure, on l’enterre dignement et cette mort peut se savoir à n’importe quel degré et n’importe quel endroit sur le territoire burundais».

Si pour la Ligue Iteka, accuse le ministre Bunyoni, il suffit d’avancer des chiffres pour avoir un financement, il faut chercher ailleurs où on tue sans que l’autorité ne dise rien : «Le Burundi est un Etat de droit où l’on respecte la vie humaine et sanctionne toute personne qui enfreint la loi. »

Pire, le ministre affirme que ces rapports sont faux et sans vérification car confectionnés non pas au Burundi mais à Kigali : «Nous aimerions plutôt que cette ligue accompagne la famille auprès de l’administration, des forces de l’ordre et de la justice en cas de mort ou de disparition douteuse».

Voilà, conseille le ministre de la Sécurité publique, ce que la Ligue Iteka devrait faire au lieu de rester sur Kigali ou ailleurs et produire des rapports qui ne font que semer la confusion et amener encore plus d’obscurité dans le pays et ourdir des mensonges sur le Burundi.