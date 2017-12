EALA : l’élection du nouveau président divise

19-12-2017

54 députés de l’East african legislative assembly (Eala) ont prêté serment ce lundi 18 décembre. Ils devaient ensuite élire le président de cet organe.

Trois candidats issus de 3 pays devaient se disputer le poste. En plus de Léontine Shukran Nzeyimana, ancien ministre en chargé des Affaires de la Communauté Est-africaine, le Rwanda et la Tanzanie avaient respectivement pour candidats Martin Ngoga et Adam Kimbisa.

Les représentants du Burundi ont vite rejeté les candidatures rwandaises et tanzaniennes. «Une violation de la loi». L’origine des présidents de l’Eala obéit à un ordre alphabétique et rotatif.

D’après eux, c’est le tour du Burundi de diriger cette Assemblée. «Le candidat doit provenir uniquement des députés du Burundi». Et de soutenir qu’ils ne comprennent pas la raison d’être des candidatures de la Tanzanie et du Rwanda.

Le mandat de l’Eala devait débuter depuis le 5 juin dernier. Le Kenya et le Soudan du Sud, nouveau membre de l’organisation, n’avaient pas encore fourni la liste de leurs députés. L’assemblée compte 9 députés de chaque pays, ils ont un mandat de 5 ans.

Signalons que l’élection est prévue ce mardi 19 décembre.