Buta, un crime gratuit

01-05-2014

ll ya trois ans, Antoine Kaburahe s’est rendu à Buta. Il avait alors écrit un reportage poignant.

Petite bourgade dans le sud profond, à 124 kilomètres de Bujumbura, Buta est nichée dans une sorte de vallée bordée par de belles collines …

Buta, n’est pas très grand. Un séminaire réputé, un centre pastoral, quelques maisons de professeurs et des prêtres, le monastère fondé par l’ancien recteur du séminaire, le père Zacharie Bukuru. Et depuis ce terrible 30 avril 1997, ce « sanctuaire des martyrs de la fraternité », mémorial construit pour les gamins assassinés froidement par des rebelles du Cndd-Fdd.

Les quarante petites tombes blanches, bien alignées, scintillent dans la lumière du matin naissant. Un grand dessin du Christ, entouré par quarante figures de jeunes anges noirs, et une liste des 40 séminaristes tués, domine les petites tombes. Une même date revient sur toutes les croix : « Assassiné le 30 avril 1997». Moyenne d’âge : 20 ans. Des prénoms très « in », comme disent les jeunes. Jules, Patrick, Thierry… et même un prénom original : Lénine. Sûrement que le célèbre Lénine, anti clérical notoire, n’aurait pas apprécié que son patronyme soit porté par un curé. Mais le camarade moscovite peut dormir tranquille dans son sarcophage de verre. Le petit Lénine, le jeune séminariste de Buta, ne deviendra jamais prêtre. Il a été fauché, comme 39 de ses camarades un mercredi à l’aube.

« Sanctuaire des martyrs de la fraternité.» C’est un samedi matin. Le silence. Rien ne bouge, comme si Buta était hors du temps. De grands eucalyptus ondulent majestueusement. De temps en temps, des grognements de la porcherie du séminaire viennent troubler la sérénité des lieux.

Trois fois par semaine, mardi, jeudi et samedi, tôt le matin, des fidèles viennent dans une messe dite dans la petite chapelle attenante au mémorial. Ils arrivent silencieux, s’installent dans la chapelle aux larges vitres qui donnent sur les tombes. Au dessus de l’autel, un grand dessin des 40 martyrs.

Une attaque bien organisée !

Le père Zacharie Bukuru, était recteur du séminaire à l’époque des faits. Après le massacre, il a fondé un monastère, le seul du Burundi, et s’est retiré dans une vie de prière. Ses souvenirs sont intacts : « La première balle a été tirée vers 5H 30 du matin. De ma chambre, j’ai ouvert le rideau et j’ai vu dans la cour du séminaire des milliers de rebelles surarmés. Plus tard nous apprendrons que c’étaient trois bataillons qui ont déferlé sur Buta. »

Comme s’il voulait effacer de sa mémoire certains souvenirs, le prieur du monastère prend une profonde inspiration, joint ses mains et s’efforce de parler. « Ils étaient bien organisés, l’attaque avait été bien planifiée », dit-il.

En cet avril 1997, la guerre fait rage entre l’armée gouvernementale et les rebelles du CNDD-FDD qui multiplient des attaques contre les civils. Le gouvernement a décidé d’implanter des positions militaires pour protéger certains lieux publics : écoles, hôpitaux, usines, etc.

Le séminaire de Buta abrite bien une petite position militaire d’une dizaine d’hommes, des « SMO », comme on les appelle, c’est à dire des jeunes qui font le Service Militaire Obligatoire, donc peu aguerris au combat.

Le 29 avril 1997, la région bruissait de rumeurs d’attaque. Les séminaristes étaient inquiets. « J’ai demandé un renforcement de la petite position militaire affectée à Buta. »

Des commandos du camp militaire de Ngozi sont envoyés en renfort. Mais, ils décident de passer la nuit au chef-lieu de la province Bururi à neuf kilomètres de Buta. Cette nuit même, Buta est attaqué.

A 5 h 30, selon toujours l’ancien recteur, la petite troupe de militaires, positionnée d’ailleurs à un endroit peu stratégique, est vite mise en débandade. Elle se replie du côté des bâtiments où logent les prêtres. C’est d’ailleurs ce repli qui permettra au recteur et prêtres d’avoir la vie sauve. Mais la voie qui mène vers les dortoirs des enfants est libre. Les assaillants vont entrer sans encombre dans le bâtiment.

« Les Hutus d’un côté, les Tutsis de l’autre ! »

Le dortoir des « grands », (cycle supérieur), abrite près de 80 séminaristes. Les rebelles déboulent en tirant, c’est la débandade. Les jeunes se replient vers le fond du dortoir, se cachent sous les lits. Les assaillants somment les jeunes de sortir.

Les enfants, terrorisés ne sortent pas de leurs cachettes. « Nous allons vous découper un à un à la machette » lancent les assaillants.

Jean-Népo Bironkwa, aujourd’hui journaliste à la radio Bonesha, a survécu à l’attaque. Il avait 17 ans à l’époque et était en troisième scientifique. Il raconte : « Nous étions terrés sous les lits, mais quand ils ont dit qu’ils allaient nous découper à la machette, nous avons eu peur. Nous nous sommes dit : s’il faut mourir, mourrons au moins par balle. Et, un à un, nous sommes sortis, les mains en l’air.

Les rebelles vont regrouper les enfants tremblants au milieu du dortoir. Là va se jouer une scène terrible. Le sommet de l’horreur.

Les rebelles demandent aux enfants de se séparer, « les Hutu d’un côté, les Tutsi de l’autre. » Pour toute réponse, les enfants se serrent les uns contre les autres, se tiennent les mains.

Les rebelles répètent l’injonction. Le groupe ne se dissout pas. Les jeunes Hutu et Tutsi terrorisés restent entremêlés. Jean-Népo Bironkwa témoigne. « Nous étions tremblants, collés au mur du dortoir. La femme qui commandait a répété trois fois la sommation. »

Face au refus des enfants de se séparer, froidement, la rebelle charge sa Kalachnikov. Et… elle se met à tirer dans le tas. Puis, un autre rebelle, dégoupille une grenade et la balance dans le groupe.

Un massacre de sang froid

C’est l’horreur. Du sang gicle, des corps déchiquetés volent. Les enfants qui ne sont pas directement tués s’éparpillent dans le dortoir, plongent sous les lits. Certains arrivent à s’enfuir en sautant par les fenêtres. Les rebelles vont prendre tout leur temps, décharger, recharger leurs armes, piller les pauvres effets des enfants.

Jean Népo n’a pas été atteint par les premières rafales. Blessé, il arrive à se réfugier sous un lit. Comme pour s’amuser, les rebelles tirent des rafales sous les lits. Une d’elle atteint Jean Népo aux jambes. Tibia et péroné sont broyés.

Un des assaillants, peut-être dépassé par la sauvagerie de ses camarades, va tenter de s’interposer, pour arrêter le massacre. Il est liquidé comme les séminaristes.

Puis, calmement, méthodiquement, les assaillants vont faire le tour du dortoir pour achever les blessés. Une balle dans la tête est tirée à bout portant aux blessés ou agonisants. Jean-Népo est gravement blessé mais vivant. « Arrivé au dessus de moi, un rebelle m’a vu baigner dans une mer de sang, il a dit « celui-ci est bien mort ». Il a continué sa tournée sans me tirer le coup de grâce. Un vrai miracle.» Le futur journaliste s’en tirera avec de graves blessures. Il restera plus d’une année hospitalisé, et fera de longs mois de rééducation. « J’ai eu beaucoup de chance. Je boite un peu, mes orteils ont perdu leur sensibilité, mais j’ai survécu », dit-il avec un léger sourire.

Les « grands » comme les « petits », tout le monde y passe …

Après avoir tué dans le dortoir des grands, les rebelles vont poursuivre leur besogne dans le dortoir des « petits ». Mais les gamins, mûs par une énergie du désespoir, ont fabriqué avec des draps une sorte de corde, brisé une fenêtre, et ont commencé à glisser le long du mur arrière du dortoir. Plusieurs enfants seront ainsi sauvés.

Mais les rebelles, postés sur Muzima, une petite colline qui domine l’école, vont découvrir le manège. De la colline, ils tirent sur les enfants comme sur des lapins. Ils tirent tellement sur le dortoir des petits avec une mitrailleuse dite MIAA (réservée à la défense anti aérienne) que les matelas prennent feu, les lits se tordent de chaleur. La corde salvatrice va se rompre.

Les enfants abandonnent la fuite par l’arrière du dortoir noyé sous une pluie de balles. Ils sautent dans la cour intérieure et tentent de fuir par les champs du séminaire. Les rebelles les poursuivent. Des corps seront retrouvés aux alentours des bois et champs qui bordent le séminaire. Mais, selon tous les survivants, c’est un vrai miracle que l’attaque n’ait fait que 40 victimes.

Des rebelles ivres de sang



D’après le père Bukuru, « les rebelles, ivres de sang, vont se replier vers 10 h30. Quand nous sortons de nos cachettes, dans le dortoir des grands, nous allons découvrir une vision d’horreur : des corps déchiquetés, des enfants gravement blessés, agonisants.»

L’abbé Léopold Mvukiye, très connu pour sa maîtrise de la médecine traditionnelle, lui aussi présent ce matin là, garde des souvenirs terribles : « Dans le dortoir, nous pataugions dans un lac de sang. Des corps en vrac. Certains enfants, tués à bout portant, étaient terriblement mutilés. Jusque tard dans la nuit, on a fait la toilette des morts, à la bougie, l’électricité avait été coupée, l’eau courante aussi, nous n’avions pas de matériel… »

Sa voix s’étrangle.

Des poursuites judiciaires impossibles…

Environ deux mois après le massacre, feu Mgr Bernard Bududira, alors évêque de Bururi, porte plainte contre le Cndd. Mais sans suite. Jusqu’aujourd’hui, aucune autre action en justice n’a été intentée contre cette hécatombe. Dans l’association des rescapés de Buta, « Lumière du monde », ils pensent qu’aucune juridiction ne peut, dans le contexte actuel, accepter cette plainte. « Les coupables de 1997 sont parmi les dirigeants actuels. Comme les autres, nous avons préféré attendre un tribunal spécial », indique Jean Népo Bironkwa, président de cette association. Mais, pour lui, le cas Rwasa n’est pas une recherche de la justice, sinon les poursuites auraient dû commencer par les massacres commis bien avant.

« Si nous portons plainte, alors qu’ils sont encore au pouvoir, nous risquons d’avoir d’autres problèmes. Déjà il a été difficile pour notre association d’être agréée, sous prétexte qu’il avait une composition ethnique. Nous préférons attendre la CVR », ajoute Emmanuel Nsabimana, responsable de l’association des rescapés de Bugendana. E.M

Le père Zacharie raconte qu’il était devenu comme fou. « J’errais tel un zombie, entre cadavres, blessés et agonisant. Complètement dépassé. » Le moine se souvient des derniers mots d’un gamin mourant, des paroles qui, dit-il, l’ont ressuscité. « Il s’appelait Stanislas, il m’a regardé avec sourire puis il m’a dit : « mon père, ils ont voulu nous séparer mais nous sommes restés unis. Il a fermé les yeux et il est mort. »

Le père Zacharie Bukuru a été marqué par les dernières paroles du jeune séminariste. Pour lui, si les enfants s’étaient séparés, les conséquences auraient été encore plus tragiques. « Dans leur sadisme, les rebelles auraient peut-être demandé aux Hutu de tuer leurs camarades tutsi. ». Pour le moine, si les séminaristes hutu avaient rejoint les rebelles et laissé les Tutsi mourir seuls, la fracture ethnique aurait été irrémédiable dans la région. « Nous serions entrés dans un cycle de vengeance. Le sacrifice des enfants a désarmé tous les extrémistes. Devant le don suprême, tout le monde était obligé de s’incliner. »

Jean-Népo confirme : « C’était facile pour nos camarades hutu de sauver leur peau. Il leur suffisait de dire qu’ils étaient hutu et sortir du groupe. »

Les 40 enfants seront enterrés deux jours plus tard au séminaire même dans ce lieu qui deviendra « le sanctuaire des martyrs de la fraternité. »

Le père Zacharie Bukuru a fondé un monastère, dans ce lieu où des jeunes « ont bravé la mort par amour », il veut que cet endroit soit « un lieu de recueillement, de guérison de la mémoire, un lieu de réflexion ». Pour lui, en refusant de se séparer, les enfants ont lancé un grand message d’unité aux Burundais.

Épilogue

Les anciens rebelles sont aujourd’hui au pouvoir. Ils n’ont jamais été inquiétés. La femme qui commandait l’exécution dans le dortoir est devenue une officier de l’armée, semble-t-il. Le porte-parole des rebelles, Jérôme Ndiho, qui a revendiqué l’attaque sur plusieurs médias internationaux, n’a jamais été inquiété aussi. Il poursuit tranquillement une carrière politique. Il est même devenu le « speaker » de l’Ombudsman burundais.

Le père Zacharie Bukuru prie et accueille sans distinction dans son monastère tous ceux qui veulent « faire halte, se reposer physiquement, se ressourcer spirituellement dans ce lieu chargé d’amour ». Jean-Népo et les autres survivants, Hutu et Tutsi, sont devenus médecins, agronomes… Tous, d’après le journaliste, « se débrouillent bien dans la vie. » Très unis, ils ont fondé une association et tous les 30 avril, ils font le pèlerinage à Buta pour « se recueillir sur la tombe de leurs camarades.

A Buta, les 40 jeunes séminaristes dorment pour toujours sous des tombes blanches, alignées, immaculées, défiant toutes les haines.