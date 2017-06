Au sommaire de l’édition de ce lundi 26 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le Département d’État des États-Unis met en garde ces citoyens contre les déplacements au Burundi en raison des tensions politiques, de la violence politique et criminelle et du risque de troubles civils. Il indique que la situation politique au Burundi est fragile et il existe des violences sporadiques dans tout le pays, y compris les attaques fréquentes de fusillades et de grenade par des groupes armés. Selon ce Département d’État, Les forces rebelles, les ex-combattants et les gangs de jeunes ont pénétré le Burundi de République démocratique du Congo et ont attaqué et enlevé des civils. Les criminels armés ont embusqué des véhicules, en particulier sur les routes menant à Bujumbura. « Soyez prudent si vous voyagez en voiture et voyagez avec plusieurs véhicules si possibles. »

Pour le ce Département d’État le personnel de l’Ambassade des États-Unis est interdit de voyager à l’extérieur de Bujumbura la nuit. Les voyages dans les quartiers de Bujumbura de Cibitoke, Gasenyi, Kamenge, Kinama, Musaga, Mutakura et Ngagara nécessitent une approbation préalable.

La présidence de la République du Burundi tranquillise. Le pays est en paix selon l’ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller à la présidence. Il fait savoir que ces conseils donnés par les USA à leurs ressortissants sont tout à fait normaux et rentrent dans leurs compétences. « Les grenades sporadiques lancées ici et là arrivent aux Etats Unis d’Amérique et même en Europe. Cela ne veut pas dire que le Burundi est en feu pour autant. »

• 5 personnes ont été arrêtées en fin de la semaine dernière en zone Magara, commune Bugarama de la province Rumonge. Accusées de complicité avec les bandes armées, elles sont emprisonnées dans le cachot de la commune. Le chef de la colline Cashi en commune Bugarama serait parmi les 5 détenus. Leurs familles demandent leur libération. « Ils ne sont emprisonnés que pour des raisons politiques. » Etant tous affiliés aux partis politiques de l’opposition.

• Les détenus de la prison de Bururi se sont emportés en jetant des pierres dans la route Rumonge-Bururi le matin de lundi. La circulation a été interrompue pendant une durée d’une heure. Ces détenus protestaient contre le manque d’eau potable dans cette prison, cela fait plus d’une semaine. La Regideso ayant coupé le robinet car la prison a des arriérés impayés. La Regideso a été obligée d’ouvrir le robinet pour stabiliser la situation.