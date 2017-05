Au sommaire de l’édition de ce lundi, 22 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• 10 mois, jour pour jour, après la disparition du journaliste Jean Bigirimana, enlevé à Bugarama par des personnes non encore identifiées. Sa famille demeure sans nouvelles. Son employeur, le Groupe de presse Iwacu a porté plainte contre X. « Nous attendons toujours que la justice fasse son travail et que l’on sache ce qui s’est réellement passé. »

• «Nous exigeons des autorités compétentes en République démocratique du Congo qu’elles remettent Antéditeste Niragira immédiatement en liberté et qu’elles lui permettent de regagner le Burundi en toute sécurité», lit-on dans un communiqué sorti, ce dimanche 21 mai, par Dirke Köpp, directrice du programme Afrique/Francophone à la radio allemande, Deutsche Welle.

Selon elle, le correspondant de sa chaîne a été arrêté au camp de réfugiés de Kavimvira situé au Sud-Kivu, mercredi 17 mai, par les agents de l’Agence nationale de renseignements congolais (ANR). Et de confier qu’il a été par la suite transféré dans une prison à Uvira.

Mme Köpp fait savoir que la famille de ce journaliste n’a plus de ses nouvelles, depuis le jour de son arrestation. Et de laisser entendre que les autorités congolaises le chargent d’espionnage. « L’accusation selon laquelle notre correspondant aurait voulu espionner quoi que ce soit est monstrueuse et dépourvue de tout fondement. »

• Une grenade a explosé vers 21 heures à la 8ème avenue, dans le quartier de Gikizi, de la zone de Kamenge de la ville de Bujumbura.

Selon la police, 8 personnes ont été blessées par l’explosion qui s’est produite près du domicile du chef de zone de Kamenge, Espérance Hakizimana. Elle indique être la cible des malfaiteurs qui sont contre le Cndd-Fdd. La population de cette zone déplore pour sa part les coupures d’électricité. « Les malfaiteurs profitent de l’obscurité pour commettre leurs forfaits. »

• Le parti Sahwanya Frodebu Nyakuri se réjouit que les chefs d’Etat de l’EAC aient demandé que des sanctions prises par l’Union européenne soient levées. « Cela contribuera à sortir le Burundi de cette crise économique si l’Union Européenne adhérait. » Kefa Nibizi le président de ce parti déplore néanmoins que la question relative aux relations tendues entre le Burundi et le Rwanda n’ait pas été évoquée.

L’acteur politique, Tatien Sibomana se félicite du fait que les chefs d’Etat de l’EAC aient approuvé le rapport du dialogue inter-burundais transmis par le facilitateur Mkapa. « Espérons qu’il renferme toutes nos doléances et que cela va faire avancer les choses. »