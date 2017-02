Cibitoke/Rugombo : plus de 300 ménages ont fui la sécheresse

31-01-2017

L’absence des pluies pendant plusieurs mois a déjà poussé des centaines de personnes sur le chemin de l’exil. Ceux qui restent demandent une aide d’urgence.

1792 personnes des collines de Mparambo I et II et Rukana I et II, Munyika I et Gabiro ont quitté leurs ménages suite à une disette aigüe vers les communes frontalières de Mugina et Mabayi, mais aussi vers le Rwanda et la RD Congo. Ils partent avec quelques bagages et laissent les maisons fermées. Les champs de maïs, manioc et de haricot ont été détruits par le soleil accablant. « Les premières pluies qui devraient commencer au mois de septembre sont toujours attendues », déplore un octogénaire. Des cas d’abandon scolaire sont déjà signalés sur ces collines. Des maladies liées à la sous-alimentation sont observables à la fois chez les enfants et les adultes.



Une recrudescence des vols dans les champs

« Nous craignons même la montée des cas de justice populaire à l’encontre des voleurs attrapés dans les champs en train de voler », fait savoir Jacques Nibizi, chef de secteur Rukana I, faisant référence à une personne tuée alors qu’elle tentait de voler la récolte de maïs. Le phénomène de départ de la population inquiète les autorités locales et les habitants de Cibitoke. Comme l’indique une source sous couvert d’anonymat, si rien n’est fait, il y a risque que certaines collines se vident. Comme le souligne la même source, des stratégies sont en cours pour identifier les ménages vulnérables et les victimes des catastrophes naturelles pour leur venir en aide. « Les personnes nécessitant une assistance en vivres sont nombreuses et presque toutes les collines des communes Buganda et Rugombo sont concernées ». Une source renchérit et ajoute que cette situation d’insécurité alimentaire risque d’aggraver et de favoriser certaines maladies comme le paludisme et le choléra.