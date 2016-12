What’s next ?

16-12-2016

La déclaration du président Mkapa a surpris tout le monde. Bonne pour Bujumbura. Inacceptable pour l’opposition radicale en exil, en l’occurrence le Cnared. Pour elle, entendre de la bouche du facilitateur que le pouvoir de Bujumbura est légitime est un affront contre les Burundais opposés au 3ème mandat.

Le président Mkapa vient de refuser à l’opposition le fait que la nature du conflit est la violation de l’Accord d’Arusha et la Constitution. « Ses propos constituent un pavé jeté dans la mare».

Mais au lieu des remontrances à Mkapa, il revient à l’opposition de comprendre les raisons qui ont motivé l’ancien président tanzanien.

En effet, il ne s’est pas improvisé, aucune mouche ne l’a piqué. Il a rencontré le médiateur Museveni avant de venir

au Burundi. Ils ont dressé une feuille de route. Par ailleurs, le président de la République Unie de Tanzanie, en même temps « Chief of the EAC Summit », John Magufuli, ne s’est pas désolidarisé avec Mkapa. Du moins jusqu’à présent.

Une seule question : quelle est la suite ? Le Cnared vient de récuser le facilitateur qu’il accuse d’avoir pris fait et cause pour le gouvernement de Bujumbura. Par ailleurs, il dit qu’il n’est pas pressé pour solliciter son remplaçant. Avec cette attitude, deux options s’offrent pour le Cnared. La « reddition » de certains de ses membres découragés. Ceux qui avaient investi ou cru dans les négociations et qui avaient peut-être confondu 2000 et 2016 pourraient être tentés par une voie de sortie en se jetant dans les bras (ou dans la gueule) de Bujumbura à travers probablement un gouvernement d’Union nationale. L’autre partie estimant qu’il n’y a plus rien à perdre,

par désespoir, pourrait se radicaliser et opter pour la lutte armée. A ceux-là, le Conseiller principal en communication à la présidence de la République prévient que le Burundi est bien préparé pour parer à toute éventualité.

Ce qui est sûr, le pays risque de faire un pas de plus vers la radicalisation des positions et donc, malheureusement, le risque d’une autre guerre civile n’est pas à exclure.

Dans pareil cas, c’est la population innocente qui en paie les frais. Que les protagonistes lui préservent ce calvaire. Les armes n’ont pas le dernier mot, on finit toujours par négocier. L’histoire est là pour le rappeler.