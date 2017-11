Vision 2045 : Bujumbura comptera 4 millions d’habitants

29-11-2017

Dans 2045, la ville de Bujumbura s’étendra sur une superficie de 913 km2. Bubanza et Bujumbura seront les provinces jumelles. Telle est la projection du plan directeur innovant de la ville de Bujumbura, vision 2045.

Le président Nkurunziza a fait savoir, ce mardi 28 novembre lors du lancement de ce plan, que la nouvelle ville sera regroupée en trois parties. Au nord, il indique que le chef-lieu sera dans la commune Gihanga en province Bubanza.

Cette partie sera consacrée aux secteurs primaires et secondaires : « L’agriculture, l’élevage et l’industrie. »

Le plein cœur de Bujumbura sera un centre administratif et commercial qui se limitera sur la superficie de la mairie. L’extension vers la province de Bujumbura sera une zone touristique.

Selon le numéro Un Burundais, la population citadine en 2045 s’élèvera à plus de 4 millions contre 800 mille aujourd’hui. Il évoque une projection de 4 mille habitants/km2. Cela exige des techniques sophistiquées, explique-t-il, le président Nkurunziza, pour l’avenir. Il cite entre autres des investissements dans les secteurs du logement, de l’éducation, etc.

Il révèle que le gouvernement prévoit de faire de Bujumbura un carrefour commercial des pays de la Communauté est-africaine. Il confie que ce projet existe depuis 2014.

Pour concrétiser cette vision, il évoque la nécessité de réaménager deux villes pour désengorger la ville de Bujumbura.

Signalons que la superficie de la ville de Bujumbura est aujourd’hui de 121 km2.