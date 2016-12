Vers un procès contre l’UA ?

26-12-2016

Le président Pierre Nkurunziza a annoncé des poursuites contre l’Union Africaine en réclamation des indemnités des troupes burundaises en Somalie.

« Les burundais ont un don, celui d’engager des poursuites et de ne pas lâcher l’affaire» Déclare le président Pierre Nkurunziza, mardi 20 décembre. C’était à l’occasion d’une cérémonie d’échanges de vœux organisée par les corps de défense et de sécurité ainsi que le service de Renseignement.

Pour le numéro Un burundais, l’Union africaine n’a pas respecté les clauses du mémorandum signé avec le Burundi, concernant le paiement des indemnités des troupes burundaises engagées dans la mission de maintien de la paix en Somalie, Amisom.

« L’Union européenne et quelques fois les Nations-unies se sont impliquées de façon négative dans cette affaire », indique Pierre Nkurunziza. Face à ces contraintes de nature à saper le moral des troupes, le commandant suprême tranquillise : les Burundais vont se battre jusqu’à ce qu’ils rentrent dans leur droit. Selon lui, même les dommages-intérêts seront exigés. « On ne dérobe pas au peuple burundais ce qui lui appartient de droit ».

Plus de 61 millions de dollars aux militaires burundais

« Les 11 mois de retard dans le paiement des indemnités des troupes ont démoralisés nos troupes en Somalie », a indiqué le ministre de la Défense, Emmanuel Ntahonvukiye. Il fait savoir qu’il leur a fallu des explications prouvant que le Gouvernement burundais n’y était pour rien, afin de calmer les esprits.

Le Burundi déploie des militaires dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l’UA en Somalie Amisom, depuis le 23 décembre 2007. Fort de plus 5400 hommes, il est le deuxième contingent le plus important de l’Amisom.

Pour une moyenne de 1028 dollars américains par militaire et les 11 mois de retard, un total de plus de 61 millions de dollars doit revenir aux militaires burundais.

Pour un haut gradé de l’armée burundaise en Somalie, le Burundi a rempli sa part du contrat. Le contingent burundais lutte depuis plus de 10 ans contre le groupe terroriste shebbab, au péril de sa vie. Les troupes burundaises sont très appréciées pour leur bravoure et dévouement. « A l’Union africaine de remplir sa part du marché ».

Que dit le mémorandum ?

Classifié « top secret ». Il s’agit d’un protocole d’entente entre le Burundi, en tant que pays contributeur de troupes et de ressources à la Mission de l’Union africaine en Somalie, Amisom.

Par cet accord signé en 2007, le Burundi s’est engagé à envoyer un contingent et les ressources nécessaires en Somalie. L’objectif est notamment d’aider à stabiliser le pays, à la mise en place des institutions républicaines et à la reconstruction nationale.

De son côté, l’Union africaine s’est engagée dans la gestion des troupes sur terrain, que ce soit au niveau opérationnel ou dans la planification. Elle effectue des plans de rotation.

Selon le protocole, la recherche des donateurs ainsi que la gestion des finances sont garanties par l’UA. Elle se charge également du paiement des indemnités, des soins médicaux ainsi qu’indemniser les familles des victimes.

En cas de violation du mémorandum d’entente, les parties privilégient la voie de l’amiable, de l’arbitrage voire même le recours aux instances judiciaires habilitées.

L’expert en droit international public : « une action en justice serait contre-productive »

Pour l’avocat et expert en droit international public, Jacques Bitababaje, le Burundi a le droit d’intenter un procès si le mémorandum d’entente lui en donne le droit.

Sauf que dans de tels contrats, qui sont généralement l’émanation des Nations-Unies, le règlement à l’amiable est privilégié. A défaut, l’arbitrage, lorsqu’une une partie ne respecte pas ces engagements.

Le Burundi a plutôt intérêt à régler l’affaire par la voie diplomatique plutôt que de recourir à des instances africaines. « On gagnerait du temps et des moyens ».

Selon l’expert en droit international public, si le Burundi choisit de porter l’affaire contre l’UA en justice, il ne sera jamais indemnisé. « A quoi ça sert d’intenter un procès contre une institution pauvre ? ». Il fait savoir que le Burundi ne ferait que ternir son image. Et de conclure « le Burundi ne vas pas aller jusque-là. Ce qu’a fait le président n’est qu’un moyen de pression. »

Réaction d’un Expert en relations internationales.

Selon un expert en relation internationale qui a requis l’anonymat, Bujumbura se trompe de cible en voulant attaquer en justice l’Union Africaine sur le non versement des soldes au contingent burundais de l’Amisom : « Le gouvernement du Burundi sait pertinemment que malgré le mémorandum d’entente, cette mission est financée par l’Union européenne.»

Pour lui, le conflit est donc entre Bujumbura et les européens sur le non-respect de l’accord de Cotonou. Le Président de la République devrait alors s’atteler à vider ce conflit entre le Burundi et l’Union européenne car l’Union Africaine n’a pas les moyens de payer les militaires burundais quand bien même elle le voudrait. Et de conclure que la démarche de Bujumbura risque de prendre des années et des années sans résultat.

Contacté, le bureau de liaison de l’Union Africaine à Bujumbura s’est dit incompétent pour réagir et nous a renvoyé à Addis-Abeba.

Les implications de l’Union Européenne

Les sanctions prises par l’UE ont commencé en mars 2016. L’organisation européenne, dont l’aide représentait 20% du budget décide alors de geler les aides directes accordées au Gouvernement burundais.

En octobre, l’UE enfonce le clou. Elle veut assécher une des sources restantes de devises du pays. Il s’agit de l’argent européen qui sert à payer les salaires des soldats burundais engagés au sein de l’Amisom.

L’organisation européenne transfère sur les comptes de l’Union africaine à ce moment-là, des fonds destinés à payer des soldes des soldats africains de l’Amisom. Décision prise en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Sauf que Bruxelles n’a déboursé que les arriérés couvrant une période qui va jusqu’au 16 mars 2016, date à laquelle l’Union européenne a pris des sanctions contre le Burundi, conformément à l’article 96 de l’accord de Cotonou.

« On a dit clairement à l’Union africaine que pour le cas du Burundi, on va revoir la façon de canaliser cet argent », a alors indiqué une source de l’Union européenne.

L’objectif est de trouver un moyen de payer directement les militaires burundais engagés en Somalie, sans passer par leur gouvernement burundais.

L’UA, « pas question de traiter différemment les Burundais »

L’Union africaine a appelé le 11 novembre, l’Union européenne à revoir sa décision de payer directement les soldats burundais déployés en Somalie sans passer par Bujumbura.

« Nous rejetons fermement la récente décision de l’UE de différencier la procédure de paiement du contingent des forces burundaises déployées en Somalie », a indiqué l’UA dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion à Addis Abeba.

L’Union africaine a salué les sacrifices réalisés par les forces sur le terrain. « Nous invitons l’UE à réfléchir d’urgence à une manière d’inverser une décision qui pourrait avoir des conséquences lourdes et négatives sur les opérations de l’Amisom, ainsi que sur les avancées sécuritaires réalisées en Somalie ».

Cette réunion rassemblait en particulier les chefs d’état-major des pays contributeurs de troupes à la mission de l’UA en Somalie, Amisom.

L’Accord de Cotonou.

L’Union européenne a toujours brandi l’accord de Cotonou pour exiger de Bujumbura son respect. Cet accord a été signé par les Etats africains, dont le Burundi d’une part et l’Union européenne d’autre part. Il stipule en son article 96, que les parties s’engagent à respecter les principes démocratiques, les droits de l’Homme et l’Etat de droit.

Une délégation de l’Union européenne est venue à cet effet évaluer la situation au Burundi au mois d’octobre 2016. Cette évaluation tablait sur une éventuelle reprise de l’aide directe au gouvernement.

A la fin de la visite, l’Union européenne a considéré que les éléments essentiels repris à l’article 9 de l’Accord de Cotonou n’ont pas été respectés par la République du Burundi.

Le chef de la délégation a estimé que « le Burundi avait encore beaucoup de progrès à faire». Il a appelé à un dialogue inclusif avec l’opposition en exil. Il a aussi insisté sur le respect des droits humains, des libertés politiques et des médias.