Vers plus de visibilité de la Cnidh

13-10-2017

Le président de la Cnidh a lancé, la semaine dernière, les travaux du forum provincial des droits de l’homme à Cibitoke. Dans le cadre du projet « Nyubahiriza » soutenu par l’Oxfam Burundi.

C’est une plateforme qui va rassembler les représent¬ants de l’administration, de la sécurité, de la justice ainsi que les représentants des confessions religieuses et des associations de la société civile », a déclaré Jean Baptiste Baribonekeza, prési¬dent de la Commission natio¬nale indépendante des droits de l’homme (Cnidh). Il souligne que le forum provincial des droits de l’homme à Cibitoke permettra aux intervenants dans la protec¬tion et la promotion des droits de l’homme de travailler en synergie pour venir à bout de leurs défis. Et que chaque acteur désignera son représentant.

Pour le président de la Cnidh, la commission est appelée à coo¬pérer avec différents partenaires nationaux oeuvrant dans le do¬maine des droits de l’homme. « La Commission doit opérer des choix stratégiques et mettre à contribution les autres acteurs.»

M.Baribonekeza indique que le forum va sensibiliser et respon¬sabiliser les jeunes sur les ques¬tions des droits humains. Cette plateforme va faire descendre le message des droits de l’homme au niveau local. « Elle récoltera les préoccupations des uns et des autres au niveau local. Les idées et les sources d’informations seront diversifiées.»

Une mobilisation plus accrue

Les provinces de Cibitoke, Bu¬jumbura et Muyinga ont été ciblées comme provinces pilotes. Le forum provincial des droits de l’homme s’étendra sur toutes les provinces au fur à mesure que les moyens financiers seront dis-ponibles.

Le président de la Cnidh sou¬tient que ce forum va apporter une valeur ajoutée à la pro¬tection et la promotion des droits de l’homme. Il va servir de courroie de transmission du message de la base au som¬met. « La Cnidh cesse d’avoir le monopole des droits humains. »

M. Baribonekeza assure que le forum va également aider dans la vulgarisation des lois et des Conventions. « Les acquis, les ca¬pacités et la visibilité de la Cnidh seront consolidées », conclut-il.