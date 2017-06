Urunani fait un pas de plus dans la course au titre

06-06-2017

Après deux victoires sur le fil, acquises respectivement contre Kern et Gymkhana, Urunani a disposé de New Star, dimanche 4 juin.

Dès l’entame du match, les deux équipes désirent vite prendre les commandes. C’est New Star qui donne le ton. Après deux minutes de jeu, les poulains d’Eustache Nzitonda mènent 10-2. Ceci grâce à l’agressivité offensive de Guibert Nijimbere, son inventif meneur.

Mais, c’est sans compter sur Willy Nijimbere, l’ailier d’Urunani, fraîchement sorti de retraite. Epaulé par les expérimentés Elvis Hakizimana alias Gafyisi et Sudi Cubahiro, Urunani reprend les choses en main. Vers la fin du 1er quart-temps, les défenses se resserrent. A défaut d’un Mbuyi (lieutenant de Guibert, ndlr) étincelant, New Star peine à trouver des solutions offensives. Le 1er quart -temps s’achève sur un léger avantage de New Star (23-20).

Le moment où tout bascule pour New Star

Le 2ème quart-temps sonne le réveil de New Star. Un répit de courte durée puisque Guibert sort sur fracture après quatre minutes de jeu.

Sur un ballon subtilisé à Gafyisi, le meneur de New Star part en contre-attaque. Mais, il est fauché en plein air par Ali, l’ailier numéro 9 d’Urunani. Un incident qui a failli interrompre la rencontre.

Dès lors, le match tourne à l’avantage d’Urunani. A la mi-temps, Urunani mène au score avec une différence de 9 pts (41-32).

Le retour de vestiaire ne change rien, malgré les assauts des coéquipiers de Guibert Nijimbere. Les bleus et blancs se contentent de gérer leur avance. Le match se termine par une victoire d’Urunani sur un score de 71-59.

Signalons qu’à trois journées de la fin du championnat, Urunani redevient leader du championnat. Chez les filles, elles en sont à la fin de la phase aller.