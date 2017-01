20-01-2017

Quatre personnes mortes de faim au village Muyange I, de la commune Gihanga, en moins d’une semaine. Le gouverneur de Bubanza affirme que trois mille ménages sont frappés par la famine dans sa province.

Des maladies opportunistes clouent la population sur le lit de l’hôpital. Des enfants qui affirment « n’avoir rien mangé depuis plus de 24h », les situations rapportées par les reporters sont chaque jour plus déprimantes. C’est inquiétant, préoccupant.

Le cas de Bubanza n’est malheureusement pas isolé. A Itaba, Gitega, les administratifs lancent un cri d’alarme. La sécheresse frappe la commune. Dans plusieurs provinces, le niveau de la production agricole a sensiblement baissé.

La famine rôde. Par ailleurs, faute de devises, l’importation de ces produits reste faible pour combler le déficit. Résultat : montée exponentielle des produits de première nécessité.

Comment en est-on arrivé là ? Que faut-il faire pour sortir de cette impasse qui commence à effrayer la population ?

Il faut des solutions adéquates et durables. Pas une initiative isolée, mais nationale. En effet, certains administratifs commencent à prendre des mesures qui risquent d’empirer la situation. Comment un gouverneur peut-il empêcher les commerçants non ressortissants de sa province de venir s’y approvisionner ? La libre circulation des biens et services sur tout le territoire national est garantie. Par ailleurs, c’est l’une des clauses de l’intégration régionale.

On ne le dira jamais assez, la meilleure solution pour le moment est le dialogue inclusif et sincère des acteurs politiques et de la société civile. Que les gens ne campent pas sur leur position, qu’ils cessent de s’enfermer dans leurs ghettos idéologiques. Le Burundi est exsangue. Cette faim qui progresse est un signe inquiétant. Il y a urgence !