Une loi sur le tambour qui ne passe pas

08-11-2017

Désormais, l’exhibition du tambour en dehors des cérémonies officielles exige une autorisation et un paiement de 500 mille Fbu. Au grand désespoir des tambourinaires.

Dans le décret présidentiel de ce 20 octobre portant réglementation de l’exploitation du tambour au niveau national et international, il est stipulé que « toute exhibition du tambour en dehors des cérémonies officielles requiert l’autorisation du ministre de la Culture. »

L’autorisation du ministre est également exigée pour les cérémonies de mariage, dot ou toute autre festivité de caractère social. L’organisateur verse une redevance de 500 mille Fbu au trésor public par exhibition.

La mesure interdit de surcroît aux personnes de sexe féminin de battre le tambour.

Ce n’est pas tout. Toute sortie d’une troupe de tambourinaires à l’étranger exige l’autorisation du ministre de la Culture. Le promoteur de la sortie verse une redevance au trésor public de 500 mille Fbu par jour. Cela à compter du lendemain du jour d’arrivée au pays de destination jusqu’à la veille du jour de retour.

La troupe qui exhibe le tambour sans autorisation paie une amende de 1 millions de Fbu et subit la suspension d’exhibition de 6 mois.

Le spleen des tambourinaires

Dieudonné, tambourinaire depuis plus de 10 ans, a pu payer ses frais de scolarité du secondaire grâce à ce métier. Son club gagnait une somme de 300 mille à 500 mille Fbu à chaque prestation.

Mais avec ce décret, tous ses espoirs sont perdus. « Qui se permettra de payer les 500 mille en plus du paiement de la troupe ? » D’après lui, les organisateurs des fêtes vont tout simplement se passer du tambour. Et les tambourinaires n’auront plus rien à faire.

« Quel est la valeur du tambour sans le tambourinaire ? », dénonce Achille, tambourinaire depuis 15 ans. Il assure que c’est une loi qui ne donne aucun rôle, aucune place ni valeur au tambourinaire. Ce dernier n’apparaît que dans les sanctions.

Il déplore une décision sans consultation des tambourinaires qui ne vivent, la plupart, que de ce métier. « Ce décret nous envoie tout simplement dans la rue. C’est une délinquance qui s’en suivra forcément. »

D’après ces jeunes tambourinaires, ce sont les clubs qui donnent la valeur au tambour. C’est grâce aux tambourinaires que le tambour existe. Avec ce décret, le tambour semble être réduit à un simple objet de commerce.

Une mesure aux antipodes de la Constitution

La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l’enfance au Burundi (Fenadeb) parle d’une discrimination à l’égard des filles et femmes. C’est dans une note de plaidoyer pour la suspension du décret qu’elle l’affirme.

D’après Jacques Nshimirimana, président de la Fenadeb, cette mesure viole la Constitution du Burundi dans ses articles 13 et 22 : « Tous les Burundais sont égaux en dignité et en droit… Devant la loi, nul ne peut faire objet de discrimination du fait de son sexe. »

D’après cet activiste, ce décret est en contradiction avec la loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Il n’intervient que pour enlever aux filles et aux femmes l’estime de soi. Il vient mettre en cause les progrès déjà enregistrés par le Burundi en matière de promotion des droits de l’homme.

La Fenadeb demande au gouvernement de prendre une mesure de suspension de l’application du décret en attendant sa révision.