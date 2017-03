Une diversion nommée Benomar

10-03-2017

Les envoyés du Secrétaire Général de l’ONU au Burundi n’ont jamais eu la tâche facile, aujourd’hui comme hier. M. Jamar Benomar ne fait pas exception. Diversion, bouc-émissaire, désorientation, jugements de cour, etc., son action est différemment appréciée. Mais ce qui est sûr, c’est que ce haut diplomate semble être, pour le moment, au centre de la brouille diplomatique entre l’ONU et le Burundi.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a adressé récemment au Conseil de sécurité un rapport où il tire la sonnette d’alarme sur le Burundi. Il a brossé, selon les enquêtes onusiennes, la situation qui prévaut au Burundi. Entre autres inquiétudes, l’éventualité du président Nkurunziza de briguer un autre mandat présidentiel en 2020. Cela « risquerait d’intensifier la crise et saper les efforts consentis en vue d’une solution durable à la crise burundaise ».

Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement du Burundi, a aussitôt précisé au Secrétaire général que l’auteur du rapport « biaisé » est bel et bien Jamal Benomar. Il a tenu à préciser que ce dernier a été officiellement désavoué par le gouvernement. « Il ne peut donc pas, ne serait-ce que du point de vue moral, présenter un rapport neutre ou équilibré sur le Burundi. » Pour enfoncer le clou, le premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimwo, vient de demander au Secrétaire général de l’Onu de « remplacer tout son staff ici, pour repartir sur de nouvelles bases. »

Pourtant, même des ONGs internationales viennent d’adresser une correspondance au Conseil de sécurité où elles demandent des sanctions « ciblées » contre certaines personnalités, notamment des interdictions de voyage et le gel des avoirs. Par ailleurs, le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng a abondé aussi dans le même sens.

Apparemment, l’ONU ne fait pas grand cas du désaveu de Bujumbura. M. Guterres a réitéré son soutien et sa confiance à son conseiller spécial Benomar.

Si réellement, comme l’affirme le premier vice-président de la République, « les problèmes du Burundi sont provoqués par des étrangers dont le staff des Nations Unies », si donc M. Guterres exauçait sa demande, est-il sûr que ce serait le salut du Burundi ?