Un week-end inoubliable avec les Sauti Sol

25-09-2017

Samedi 23 septembre, date à marquer d’une pierre blanche pour les fans du groupe de chanteurs kenyans Sauti Sol. Après le terrain dit ’’Tempête’’, ces musiciens se sont produits au Zion Beach. Ils ont tenu à le dire : «Notre message est un message de paix et d’amour pour les Burundais».

C’est à 22 heures et demie que ces stars sont arrivées au Zion Beach, un complexe du quartier Kabondo situé au bord du lac Tanganyika. Les fans ont failli s’impatienter, heureusement que l’ambiance était au rendez-vous.

Les Sauti Sol sont montés au podium sous un tonnerre d’applaudissement. Les acclamations fusaient de partout. Parmi les spectateurs, il y avait l’ambassadeur du Kenya au Burundi et plusieurs hauts cadres des entreprises qui ont sponsorisé ce concert.

Tout le monde se lève pour pousser des hourras et voir de leurs propres yeux Bien- Aimé Baraza, Savara Mudigi, Willis Chimano et Polycarpe Othieno, les quatre stars kenyanes qui cartonnent ces derniers jours.

Excellents en swahili et en anglais, ces chanteurs ont profité de leur séjour pour apprendre un peu de kirundi, une seule phrase pour communier avec le public: «Turabakunda cane » (Nous vous aimons beaucoup). Ils n’ont pas cessé durant tout leur concert à clamer haut et fort cette phrase magique.

L’ambiance état totale malgré la rigueur du protocole. Personne n’était autorisé de franchir le périmètre de sécurité pour accéder au podium.

Mais à un certain moment, les Sauti Sol ont invité tout le public à aller sur scène pour danser au rythme de leur tube, ’’Sura Yako Muzuri’’. Et c’est l’ambassadeur du Kenya au Burundi, Kenneth Vitisia qui se lance le premier pour esquisser quelques pas de danse. D’autres chansons comme ’’Kuliko Jana’’ et ’’Shake Yo Bam Bam’’, ont bien fait bouger le public.

Bien-Aimé Baraza, le chanteur principal de ce groupe a introduit la chanson fétiche des Sauti Sol contre l’avortement, ’’Nerea’’, en souhaitant la paix au Burundais : «A partir de ce moment, tout enfant qui va naître dans ce pays doit amener la paix au Burundi».

Pour cette star kenyane, tant qu’il n’y aura pas de paix dans nos pays, l’Afrique ne connaîtra jamais de développement. «Je vous demande une seule chose et promettez-moi que vous acceptez d’aller prêcher seulement la paix et l’amour », a-t-il insisté. Un appel lancé quelques temps avant la fin de leur concert à minuit.