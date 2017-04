Un plan pour éliminer Rwasa ?

11-04-2017

Le premier Vice-président de l’Assemblée nationale affirme qu’il y a un plan soit de l’assassiner soit de l’emprisonner pour qu’il ne participe pas aux élections de 2020. La police dit ne pas en être informée pour prendre les mesures adéquates.

Le leader historique des Fnl n’y va pas par quatre chemins : « Je ne suis pas en train de créer une rébellion et je ne rêve pas de faire machine en arrière. Seulement il y a des hommes politiques qui voudraient me voir mort ou bien en prison, pensant ainsi se maintenir au pouvoir ou le conquérir facilement. » Et de marteler qu’il n’est qu’un simple individu et que si les Burundais devaient aller aux élections, il ne sait pas quel serait le choix des électeurs. « Chercher à faire feu de tout bois pour nuire à Rwasa est une perte de temps.»

Il annonce qu’il y aurait un plan de vouloir lui coller des armes sur le dos. Il paraîtrait, soutient le député Rwasa, qu’il y a un certain caporal-chef du 412ème bataillon qui aurait dénoncé un certain Evode qui serait détenu à Mpimba. « Evode aurait été appréhendé avec une arme en rentrant du Rwanda. Le plan est de dire qu’il amenait des armes en mon nom qu’il stockait dans une localité de Kanyosha colline Kabumba aux abords de Bujumbura. »

Concernant les instigateurs de ce plan, Agathon Rwasa cite le député Adolphe Banyikwa, son ancien secrétaire général. D’après lui, Il aurait tenu une réunion avec certains officiers de l’armée et de la police ex-combattants du Fnl. « Ils auraient rencontré certains démobilisés à qui ils ont promis 10 millions de Fbu chacun avec comme rôle de recruter quelques démobilisés et d’autres jeunes qui tireront des coups de feu dans différentes provinces pour prétendre que c’est une rébellion de Rwasa. »

Menace réelle ou victimisation ?

Il met en garde ces démobilisés de réfléchir à deux fois avant de se lancer dans ce simulacre d’attaques, car nul ne sait s’ils s’en sortiraient indemnes. Aux planificateurs de ces machinations, Rwasa demande d’abandonner leur plan car ce n’est pas en l’assassinant ou en le mettant sous les verrous qu’ils résoudront les problèmes qui hantent le Burundi.

De son côté, le député Banyikwa Adolphe balaie du revers de la main toutes ces accusations. « Ce sont des mensonges et je n’ai jamais tenu une telle réunion ou dit à qui que ce soit ce dont Rwasa m’accuse. »

Si Rwasa veut faire de la politique dans le pays, poursuit-il, qu’il le fasse mais en n’accusant pas les autres. « Qu’est-ce qu’il est dans ce pays ? Nous sommes plus de dix millions de Burundais et il n’est pas le seul politicien. Pourquoi serait-il le seul à être persécuté alors qu’il est gardé par des hommes payés par le gouvernement. Moi, je suis à l’aise là où je suis, qu’il le soit lui aussi. »

Contacté Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police burundaise, indique que le premier vice-président de l’Assemblée nationale devrait aviser les forces de sécurité s’il s’estime menacé pour qu’elles prennent les mesures qui s’imposent.