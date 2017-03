Un modus vivendi pour le Cnared

03-03-2017

Charles Nditije a du pain sur la planche. Le nouveau président du Cnared, plate-forme qui regroupe l’opposition en exil et une partie de l’opposition intérieure, fait face à deux défis majeurs. D’une part, il doit insuffler la cohésion à l’intérieur de l’organisation confrontée à plusieurs divisions. D’autre part, il est appelé à imposer le Cnared comme un interlocuteur incontournable devant le gouvernement burundais et la Communauté internationale.

En effet, les nouveaux organes de cette opposition doivent revenir sur l’objectif de sa création, à savoir « la réhabilitation de l’Accord d’Arusha et la Constitution ».

Au départ, c’était une sorte de rassemblement de ceux qui s’opposaient farouchement au troisième mandat du président Nkurunziza : chefs de partis politiques, société civile, anciens dignitaires, etc. Ce que les détracteurs qualifiaient de mariage contre-nature, vu l’hétérogénéité de sa composition.

Justement avec le temps, ses membres se sont écartés de l’objectif. Problèmes d’égo, préoccupations des intérêts particuliers des partis politiques, incompréhension et déni des autres membres.

Avec les pourparlers d’Arusha viendra la « rébellion », puis l’hémorragie. Récusant la médiation de Mkapa, la direction du Cnared a suspendu les leaders des partis politiques qui ont participé au dialogue inter burundais d’Arusha.

Comme pour narguer le directoire du CNARED, trois personnalités viennent de rentrer avec la délégation du parti au pouvoir lors du dernier round d’Arusha.

M. Nditije et son équipe minimisent les défections. Pourtant, il y a un besoin de se souder avec les missions de base du Cnared, de travailler en synergie avec des associations de défense des droits de l’Homme que leurs prédécesseurs ont apparemment ignorées. Ils ont besoin d’une Charte de conduite, un modus vivendi. Bref, une redéfinition claire et nette des objectifs.

Fort de cette cohésion, le Cnared devra mener une diplomatie offensive et agissante, gagner les Burundais très méfiants, convaincre la médiation et la Communauté internationale qu’il est indispensable. Un chantier colossal attend donc M. Nditije qui devra être stratège et, peut-être, mettre à contribution sa formation. Il faudra, en effet, beaucoup de psychologie pour gérer les différentes personnalités du Cnared…