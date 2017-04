UE : «La violence sexuelle est inacceptable»

10-04-2017

«L’Union européenne condamne tout appel à la violence sexuelle contre les femmes et filles. La violence sexuelle constitue l’une des formes les plus odieuses de violation des droits de l’Homme et un crime contre l’intégrité des femmes et filles», lit-on dans une déclaration de l’Union européenne de ce lundi 10 avril.

Les 28 pays membres de l’organisation européenne interviennent à la suite d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant des jeunes du parti Cndd-fdd de la commune Ntega en province Kirundo, scandant une chanson appelant à «engrosser les opposantes afin qu’elles enfantent des Imbonerakure».

L’UE rappelle que le rôle des autorités pour le respect des droits humains est indispensable : «Le gouvernement du Burundi a la responsabilité première de la protection de la population, en particulier des femmes et des enfants, et a le devoir de prévenir et punir les crimes de violence sexuelle».

Et de les exhorter à mener des investigations et à traduire les fautifs devant la justice : «L’Union européenne demande qu’une enquête approfondie soit menée, ses résultats publiés, et que les auteurs reconnus coupables de ces actes soient condamnés en application de la loi burundaise et des engagements internationaux du Burundi.»

Signalons que le parti au pouvoir a condamné «l’écart de langage» dont les Imbonerakure de Ntega ont fait preuve.

Selon Nancy-Ninette Mutoni, chargée de la communication, la chanson véhicule un message aux antipodes de l’idéologie du parti au pouvoir.