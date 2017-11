Transport vers l’Ouganda : arrangement profitable aux passagers

24-11-2017

Depuis la perturbation de la circulation sur la frontière burundo-rwandaise, les bus empruntaient le poste-frontière de Kobero. Désormais, il y a possibilité de choix entre le passage par le Rwanda ou par la Tanzanie.

Les passagers vers Kampala ne sont plus obligés de passer par la Tanzanie. Depuis deux mois, les agences de voyage peuvent transiter également par Kigali. Des bus assurent le relais de part et d’autre de la frontière. En provenance du Burundi, ils ne peuvent pas traverser la frontière burundo-rwandaise et vice-versa.

Des commerçants contactés, qui s’approvisionnent en Ouganda, s’en félicitent. La voie tanzanienne est cahoteuse. En outre, ce trajet est long. Ils évoquent quatre heures de différence par rapport au chemin rwandais.

Marie Nahimana, vendeuse de vêtements au marché « Kwa Siyoni », confirme que la voie Bujumbura-Kampala, via Kigali, présente des avantages en termes de temps.

En outre, souligne-t-elle, c’est facile de trouver en cours de route de quoi manger. Au contraire du trajet Bujumbura-Kampala via la Tanzanie : « Tout passager doit avoir fait des provisions au préalable. La Tanzanie est immensément vaste. On ne traverse que des forêts.»

Elle insiste sur la bonne qualité du réseau routier d’outre la Kanyaru. « En plus, les chauffeurs ne roulent pas à tombeau ouvert, comme en Tanzanie.» Quiconque reconnaît la rigueur de la police de roulage du pays des mille collines.

Cependant, Mme Nahimana confie que son trajet préféré est un chouïa plus cher : «Le prix du ticket de transport est presque le même : 45 mille Fbu en gagnant Kampala par la Tanzanie contre 50 mille Fbu par la capitale rwandaise.» Mais les agences évoquent le même prix : « 50 mille par le passage au Rwanda, comme en Tanzanie. »

« L’un n’est pas plus avantageux que l’autre »

Un employé de Mayfair, une agence dont les bus passent par la Tanzanie, sous couvert d’anonymat, soutient que le passage par le Rwanda ne présente aucun privilège. Ni sur le temps ni sur l’aspect pécuniaire.

D’après lui, c’est une question d’habitude. « De par les liens étroits entre les Burundais et les Rwandais, les passagers burundais aimaient traditionnellement passer chez nos voisins du nord.» Les uns préfèrent faire escale au Rwanda : «Cela n’est pas nouveau.»

D’autres, de par la proximité de leurs provinces d’origine avec la Tanzanie, empruntent le trajet Bujumbura-Kampala via ce pays.

Quant au responsable de Platinum, agence qui donne la possibilité de choix à ses clients, le passage par la Tanzanie offre des facilités de voyage : « Le contrôle n’y est pas aussi rigoureux, comme au Rwanda.» Quand le passager n’est pas sûr de sa destination, signale-t-il, les services de l’immigration tanzanienne le laisse continuer son voyage. Il martèle que cela est impossible au Rwanda.

Seules deux agences (Platinum et Mayfair) relient Bujumbura à Kampala. Les bus qui transitent par le Rwanda empruntent exclusivement le poste-frontière de Gasenyi en province Kirundo.