Transfert de devises : les banques régionales en profitent

14-06-2017

Les ONG sont obligées de loger leurs comptes en devises à la BRB, depuis le 1er avril dernier. Certaines d’entre elles et des particuliers reçoivent des transferts de fonds via les banques rwandaises et congolaises.

«A la Suite de la décision de la Banque de la République du Burundi (BRB), nous avons ouvert un compte à l’Ecobank au Rwanda» affirme N.T., chargée des finances dans l’une des ONG œuvrant à Bujumbura. Elle fait savoir que son organisation a ouvert un compte à la BRB dont elle ne se sert pas.

La loi des Finances 2016 en son article 14 stipule que tous les comptes en devises de toutes les ONG recevant des appuis extérieurs doivent être ouverts à la BRB. Selon cette même loi, c’est la banque centrale qui, sur demande des bénéficiaires, met à leur disposition la contre-partie en BIF dans des comptes ouverts à la BRB ou dans des banques commerciales.

N.T. déplore que la banque centrale et les banques commerciales proposent des taux de change trop bas. Par exemple, dit-elle, elles proposent 1925 Fbu pour 1 euro contre 2990Fbu sur le marché parallèle.« Un taux de commission de plus 60 % !»

Elle fait savoir que son organisation débourse 70 euros de frais de transport et de séjour pour rapatrier 10.000 euros logés à l’Ecobank du Rwanda. Au lieu des 6000 euros des frais de commission pour le même montant.

Elle se réjouit de ce que son organisation ait récupéré plus de 64000 euros en moins d’une année. Et de s’indigner d’avoir dépensé 770 euros pour une transaction qui devrait être effectuée à Bujumbura sans coût. Elle déclare que leurs bailleurs de fonds font transiter les financements des projets par ce compte.

« Je perds mon temps et mon argent »

K.J. confie que son frère, installé aux Etats-Unis d’Amérique, lui envoyait de l’argent via Western Union de la Bancobu avant la mesure de la BRB : «Mon frère est en train de construire une maison au quartier Kibenga. Désormais, les transferts ne passent plus par la Bancobu comme avant.»

Il affirme que son frère transfère l’argent au RawBank de Bukavu, situé en RDC. Il indique que la Bancobu donne 170.000 Fbu pour 100 $ contre 266.000 Fbu sur le marché parallèle. «Et depuis juillet 2016 jusqu’aujourd’hui, il a envoyé 7000 mille dollars.»

Il souligne également que les frais de transport utilisés pour retirer cet argent s’élèvent à 60.000 Fbu. « Pourquoi la BRB les contraint-elle à dépenser autant d’argent ?»

«Mon mari vit en Belgique depuis trois ans, il me transfère de l’argent via Western Union de la BCB », assure R.L., mère de trois enfants, qui affirme désormais préférer faire transiter ces transferts par la KCB de Butare. Elle indique que son mari lui a transfert 2000 euros depuis avril 2017. R.L. soutient que le rapatriement de cette somme lui a coûté 250.000 Fbu. Et de souligner qu’elle a tout de même gagné plus de 800.000 Fbu. « Mais, je perds mon temps et mon argent. »