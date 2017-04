Toujours servir

10-04-2017

Le Lions Club Bujumbura Doyen et celui de Fizi-centre (RDC) ont intronisé, samedi 8 avril 2017, de nouveaux membres lors d’une soirée de gala organisée au restaurant Chez André à Bujumbura.

Neuf nouveaux membres du Lions Club Fizi-centre et sept du Lions Club Bujumbura Doyen ont été intronisés. Les cérémonies ont débuté par un mot d’accueil de Christian Simbananiye, président du Lions Club Bujumbura Doyen, qui a souhaité la bienvenue à tous les invités en les remerciant d’avoir accepté de participer à cette soirée.

« C’est un réel plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir ici à Bujumbura. Sentez-vous comme chez vous et soyez à l’aise en espérant que nous allons rester ensemble jusqu’à l’aube», a-t-il lancé à l’assemblée.

Il s’est dit ensuite honoré que le Lions Club de Fizi-centre ait souhaité introniser ses nouveaux membres au Burundi : « C’est un jeune club qui date d’un mois et quelques jours certes, mais il a déjà montré tout son dynamisme et je lui souhaite plein succès dans le service. »

Après ce mot d’accueil, Christian Simbananiye a demandé à l’assemblée de se lever pour observer une minute de silence en la mémoire de deux amis lions disparus récemment. Il s’agit de l’ami lion Samuel Sita Endandu, président du Lions club de Matadi et Laurent Ndaye, un ami du club Kin Malebo, tous de la RDC.

Il a ensuite invité le lion Maximilien Saïdi Majaliwa, membre du Club de Bukavu, parrain du club de Fizi-centre, délégué par le président du Lions Club International dans ces cérémonies, à remettre au lion Theodomir Rishirumuhirwa une gratification de reconnaissance pour 10 ans de beaux et loyaux services. Ce dernier a salué ce geste et encouragé les autres et surtout les jeunes à être persévérants dans leurs services.

Le Dr Tharcisse Rufyikiri a, par après, brossé brièvement l’historique de Lions Club International et celui du Lions Club Bujumbura en particulier.



Association sans but lucratif

Le docteur a rappelé que le club a été créé en 1917 par Melvin Jones, un assureur américain : « Il compte actuellement plus de 20 millions de chasseurs lions, éparpillés dans plus de 150 pays. »

Le club est apparu, selon M. Rufyikiri, dans la région en 1957 essentiellement en RDC puis au Burundi et au Rwanda. « C’est une association sans but lucratif, spécialisée dans les services pour améliorer la qualité de vie de la communauté. Le mot d’ordre est donc servir ceux qui sont dans le besoin comme les sans-abris ou ceux qui sont malades.»

Lions Club Bujumbura Doyen a commencé ses activités au mois de janvier 1958, parrainé par le club de Bukavu, a poursuivi M. Rufyikiri, puis il a parrainé à son tour celui de Gitega, Kalemie et Kigali. Le rôle de ces clubs étant celui de recueillir des dons et de les reverser directement aux bénéficiaires.

Et d’indiquer que plusieurs réalisations sont déjà à l’actif de Lions Club Bujumbura Doyen dont une assistance aux déplacés de Kirundo, réfugiés et rapatriés, aux familles frappées par la sècheresse, l’installation des panneaux de signalisation à Bujumbura, etc.

Dans l’optique du mot d’ordre de lutte contre la cécité, figure une activité dont le Club reste le plus fier : la construction d’un centre d’ophtalmologie à Ijenda d’une valeur de 500 mille dollars américains : « Ce centre accueille au moins 20 patients par jour. »

Bien plus, se réjouit le Dr Rufyikiri, le centre prête régulièrement ses locaux et ses équipements à Rotary Club qui organise des sessions d’opérations de la cataracte et du glaucome avec des médecins étrangers.

Rappel des principes et éthique du lionisme

Après cette brève historique, Theodomir Rishirumuhirwa a rappelé les principes du lionisme et le code d’éthique dont la recherche du succès par des moyens légaux et honnêtes, venir en aide à toute personne dans la détresse en toute circonstance, le respect dans le service soit public ou privé.

Mme Gonzague Sebasita a été invitée, quant à elle, a rappelé les objectifs du Lions Club International : coordonner les activités et standardiser l’administration des Lions clubs ; créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde ; promouvoir les principes de bon gouvernement et de civisme ; s’investir activement dans le bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté ; unir les clubs par des liens d’amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle ; fournir une plate-forme de libre discussion sur tous les sujets d’intérêt général, à l’exception des sujets de politique partisane ou d’ordre religieux et encourager les individus animés par un esprit de solidarité à servir leur communauté sans rétribution financière etc.

Après ces allocutions, les nouveaux membres ont été appelés dans l’arène, accompagnés de leurs parrains pour être officiellement intronisés. Chacun était brièvement présenté et il leur a été souhaité courage, abnégation et respect dans leurs services et surtout longue vie, le tout sous des applaudissements de l’assemblée.

Les cérémonies se sont poursuivies dans une ambiance bon enfant et la danse après un repas copieux. Elles étaient également agrémentées par l’humoriste et comédien Guy Cael.