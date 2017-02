Sur le vif

06-02-2017

La Chine octroie 5000 tonnes de céréales aux vulnérables

L’ambassadeur de Chine au Burundi, Zhou Ruisheng, a annoncé, lundi 30 janvier, que son pays distribuera 5000 tonnes de céréales aux personnes vulnérables, lors de sa rencontre avec le président Pierre Nkurunziza. Selon cet ambassadeur, ces céréales seront distribuées aux sinistrés des aléas climatiques.



419 cas de lépreux dépistés en 2016 au Burundi

Lors de la célébration de la 64ème journée mondiale des lépreux, le 29 janvier, le ministère de la Santé publique a déclaré qu’il y avait 419 cas de lépreux dépistés en 2016. 1 cas sur 5 présente des infirmités graves à son arrivée dans un centre de santé ou un hôpital. Les provinces les plus touchées au Burundi sont Rutana, Bururi, Rumonge, Cibitoke, Bubanza et Makamba.

Don de la BAD de 18,63 millions d’euros pour le pavement de la RN18

Le groupe de la Banque africaine de développement a accordé au Burundi, ce 1 février, un don de 18,63 millions d’euros, 5,51 millions sur les ressources du Fonds d’Appui aux pays en Transition (FAT) et 13,2 millions d’euros sur les fonds FAD. Et ce pour le financement du pavement de la RN 18, axe routier reliant Bujumbura aux régions centre et est du pays.