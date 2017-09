Sévères répliques de Fatsah Ouguergouz

19-09-2017

A Genève, Antoine Kaburahe

Pris à partie par les représentants du gouvernement, les répliques sèches du président de la commission d’enquête.

Le ton est resté posé, mais les mots étaient forts. Le Représentant permanent du Burundi auprès de l’ONU à Genève, M. Tabu Rénovat, a donné le ton en accusant la commission d’enquête d’avoir fait montre « d’affection et de sympathie envers les insurgés », d’avoir un « agenda caché ». Il a déclaré en conclusion que le gouvernement burundais « rejette publiquement et catégoriquement ce rapport. »

M. Fatsah Ouguergouz a pour sa part estimé que « le dénigrement du travail de la commission et les invectives ne grandissent ni leurs auteurs ni le gouvernement qu’ils représentent. »

Avec un subtil jeu de mots, il a lancé : « C’est par un silence qui se veut apaisant que je me contenterai de répondre à ces propos ». Mais, il a par contre précisé que « c’est à voix haute qu’il confirme chacune des conclusions et des recommandations du rapport ».

Sur l’affirmation que « la paix et la sécurité règnent au Burundi » , le président de la commission d’enquête a juste rappelé un projet en cours d’amendement du Code pénal qui vise à autoriser les perquisitions de nuit et sans mandat par des officiers de police judiciaire. « Ce type d’arsenal législatif est généralement adopté par les gouvernements faisant face à des dangers menaçant la sécurité intérieure de l’Etat au titre de l’Etat d’urgence et d’exception ». Ceci démontre que la question de la sécurité demeure une préoccupation, a expliqué le président de commission d’enquête.

Réaction très sèche également aux critiques du président de la CNIDH sur le travail de la commission. M. Fatsah Ouguergouz a regretté que le président de la CNIDH, une institution indépendante, s’est contenté de « se faire l’écho du représentant du gouvernement burundais. » Il a rappelé que la commission lui avait demandé de collaborer, de lui fournir toutes les informations en sa possession. « Le Président de la CNIDH est donc mal venu pour nous faire ce procès ici », a lâché sans plus de commentaires le juriste d’origine algérienne.