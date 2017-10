Rutana : des Imbonerakure agressent une députée

30-10-2017

Godeberthe Hatungimana de la coalition Amizero y’ Abarundi dit qu’elle a été agressée à Jomati à Rutana par une bande des jeunes du parti Cndd-Fdd. Les responsables de ce parti et l’administration évitent de se prononcer sur ce cas.

D’après la députée, tout a commencé samedi 21 octobre quand, avec ses amis, ils reviennent d’une visite familiale à Jomati, commune Rutana. Selon ses propos, un certain Désiré Nduwimana (leader communal des jeunes du parti au pouvoir) accompagné par une dizaine des Imbonerakure, leur intime l’ordre de s’asseoir par terre et s’expliquer pourquoi ils sont sur les lieux. Elle a décliné en vain son identité. Visiblement le groupe de Désiré Nduwimana, serait très en colère. Les jeunes s’en sont pris à la députée et à ses compagnons. Ils leur ont dit qu’ils ne sont pas autorisés à tenir des réunions et qu’ils se préparent à perturber la sécurité. « Ils m’ont même empêchée d’approcher ma voiture. Quand j’ai essayé d’ouvrir la portière, ils ont tout de suite commencé à frapper mes compagnons. Ils ont même ligoté un membre de la famille à qui nous venions rendre visite.»

Terrorisée, elle aurait contacté l’administrateur communal et la police pour sauver sa peau. Cependant, l’arrivée de l’administrateur n’a pas changé la situation. Selon des témoins, ces jeunes étaient sur le point d’en découdre avec ces habitants de Jomati qui avaient l’audace d’accueillir la députée chez eux sans les aviser. Les coups pleuvaient sur ses amis.

« En un clin d’œil, ils avaient déjà ligoté un parmi nous et voulaient nous embarquer dans la camionnette de l’administrateur. » Pour camoufler, poursuit-elle, l’administrateur a fait semblant de négocier avec le chef de la bande. C’est ainsi qu’il a évacué la députée et ses amis au chef-lieu de la province.

Silence chez les officiels

Contactés, dans la plus grande discrétion, certains membres du parti Cndd-Fdd à Rutana, ont dénoncé l’agression verbale et l’obstruction physique dont a été victime la députée. « C’est honteux et déshonorant pour notre province .Je comprends mal comment on s’attaque à une femme en plein jour devant ses amis, en plus une députée », s’indigne un quadragénaire qui affirme avoir honte de certains dirigeants communaux des Imbonerakure. Et à Caroline (un nom d’emprunt pour sa sécurité) de déplorer pourquoi il n’y a pas eu des mesures disciplinaires ou des punitions pour ces agresseurs.

« Si cette affaire passe inaperçue dans notre parti, personne n’aura plus d’autorité sur nos jeunes. »

Pour les autorités provinciales, c’est le silence. Ni l’administrateur communal de Rutana, que la députée accuse d’être de mèche avec ceux qui l’ont attaquée, ni le secrétaire provincial du Cndd-Fdd, personne n’a voulu s’exprimer. Ils ont tous indiqué qu’ils étaient en déplacement. Quant au gouverneur, il a refusé trois fois en l’espace de deux jours. Deux réponses : « Je n’ai pas assez d’informations. J’ai un calendrier très chargé. »