Rumonge : la prostitution infantile gagne du terrain

31-03-2017

Des filles dont d’âge varie entre 13 ans et 17 ans sont régulièrement arrêtées dans des hôtels et maisons de passage de la ville de Rumonge par la police en train de se prostituer. Les organisations engagées dans le domaine de l’enfance tirent la sonnette d’alarme.

La majorité de ces fillettes ne sont pas originaires de Rumonge. La plupart étaient avant travailleuses dans les ménages avant de se reconvertir dans la prostitution. D’autres sont des enfants abandonnées ou issues des parents divorcés ou victimes du phénomène de proxénétisme qui prend de l’ampleur indiquent.

N.A, 15 ans, est originaire de la province de Karusi. Elle indique qu’elle travaillait ans un ménage depuis deux ans dans la ville de Rumonge. Selon ses propos, c’est lorsque sa patronne l’a chassée l’accusant d’avoir volé de l’argent qu’elle s’est mise à pratiquer la prostitution.

H.F, 17 ans est originaire de la commune de Songa, province de Bururi. Elle raconte qu’une femme l’hébergeait à Rumonge où elle étudiait dans une école. D’après elle, un jour cette femme lui a obligé de coucher avec des hommes et c’est cette femme qui percevait de l’argent.

Après une certaine période, elle s’est révoltée et la femme l’a chassée. « Dès lors, je me suis adonnée à ce vieux métier du monde. »

Elle interpelle d’autres fillettes à dénoncer des femmes proxénètes. Cette fillette demande aussi aux associations qui militent pour la protection et la promotion des droits de l’enfant à documenter des cas de proxénétisme et d’encadrer les victimes de ce phénomène.

Les associations engagées dans la défense des droits de l’enfant en province de Rumonge qui sont Oideb, Fvs-Amade, Terres des hommes, ACPDH et le coordonateur du Cdfc dans cette province se sont rencontrés à la fin de la semaine passée et ont relevé les grands défis à la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Il s’agit de la traite et le trafic des êtres humains dont les enfants, la prostitution infantile, le non enregistrement des naissances, le travail des enfants, les enfants en situation de rue et la réinsertion des enfants en conflits avec la loi une fois libérés.

Ces défis ont été mis dans le plan d’action 2017 et des solutions à ces problèmes ont été envisagées.

Les responsables de ces organisations ont déploré que la province de Rumonge soit un couloir de traite et du trafic humain dans cette sous-région. Surtout qu’une dizaine d’enfants congolais provenant du sud Kivu ont été interpelés ces derniers jours avec un trafiquant alors qu’ils se rendaient au Malawi en passant par le Burundi et la Tanzanie.