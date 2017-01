Retour à l’époque des lampes à pétrole ?

30-01-2017

Au moment où les citadins n’en peuvent plus avec le délestage, la Regideso alerte : si la sécheresse persiste, la bougie sera le seul recours.

Les Bujumburiens assistent, depuis plusieurs mois, à une coupure incessante de courant. Soudeurs, vendeurs de lait, poissonniers et autres commerçants de produits qui nécessitent du courant en ont lourd sur le cœur. Un poissonnier à la zone Bwiza affirme qu’il vient de perdre 140 kg de poissons faute de courant pendant deux jours.

Un vendeurde lait de la zone Nyakabiga a dû déverser à la poubelle 30 litres de lait. Même grogne chez les soudeurs et coiffeurs qui enregistrent des manques à gagner importants.

C’est lors d’une visite à la centrale hydroélectrique de Rwegura, ce mardi 24 janvier, que le Directeur général de la Regideso, Jéroboam Nzikobanyanka, a expliqué les causes de ce déficit énergétique.

Le niveau d’eau du lac de retenue du barrage de Rwegura a chuté de plus de 9m à cause de la sécheresse.Fournissant normalement 18 Mwt, le barrageproduit aujourd’hui 4 Mwt. « C’est pourquoi nous serons contraints d’arrêter complètement toute la centrale à 22h pour ne la réactiver qu’à 6h du matin pour garder ce peu de Mwt qui reste.»

« La prière », la seule solution si rien n’est fait

Le DG de la Regideso est clair : « Si rien n’est fait d’ici le mois de mars, il faudra s’habituer à la bougie. » Il signale que le pays va perdre 10 Mwt. « Le gouvernement est entrain de tout faire pour trouver une solution. Sinon, la prière sera la seule solution. »

Jéroboam Nzikobanyanka indique, de surcroît, que l’énergie électrique qui provenait de Bukavu (RDC) a baissé à cause des perturbations de la rivière Rusizi. D’où les coupures de courant pendant la journée.

Comme solution envisageable à long terme, M. Nzikobanyankaévoque des études de construction du barrage de Murembwe qui sont terminées. L’étape en cours est le choix de l’entreprise qui va s’en charger. Selon lui, les travaux devronten principe s’achever en 2021.

« En attendant, nous sommes obligés de procéder au délestage. »Et de préciser que la population ne sera pas informée de son horaire pour des questions de sécurité.

Une mauvaise gouvernance, pour l’Olucome

Gabriel Rufyiri, le président de l’Observatoire pour la lutte contre les malversations économiques (Olucome), estime que cette pénurie d’électricité est une conséquence d’une mauvaise gouvernance et gestion de la richesse burundaise : l’eau. Un trésor que nombre de pays n’ont pas. « Mais ce qui est étonnant, c’est que ces pays n’ont pas ce problème d’électricité. »

Le président de l’Olucome affirme que ce problème de courant s’observe au moment où des institutions et hautes personnalités de l’Etat, bien connues, ont une dette de plus de 60 milliards envers la Regideso. « C’est déplorable. Ces institutions, qui devraient trouver une solution, sont elles-mêmes endettées. » Aujourd’hui, poursuit M. Rufyiri, ce sont les plus démunisqui en font les frais. « Les mieux nantis vont utiliser les groupes électrogènes. »

Pour Gabriel Rufyiri, ce délestage aura des conséquences sur le plan tant économique que sécuritaire. La production va baisser et par conséquent les prix des produits nécessitant du courant vont exploser.