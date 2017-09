« Rester debout » : un leg pour les générations à venir

03-09-2017

« Rester debout », le livre d’Antoine Kaburahe consacré à Pierre-Claver Mbonimpa, arrive prochainement au Canada dans le cadre d’une série de conférences qui feront escale dans plusieurs villes du pays, du 23 septembre au 8 octobre prochains. Vous retrouverez tous les détails sur cette page. Dans le même temps, l’ouvrage continue à susciter des réactions. Nous vous livrons une d’entre elles, sous la plume d’Annabelle Giudice, une Française qui a vécu au Burundi.

Je ne suis pas journaliste ou historienne, j’ai seulement vécu quelque temps au Burundi, et je ne travaillais pas pour une organisation engagée dans la défense des droits de l’homme. Et pourtant, Pierre-Claver Mbonimpa est une des personnalités dont j’ai le plus entendu parler lorsque j’étais sur place. Il est aujourd’hui cité comme le Nelson Mandela burundais et pour moi comme pour beaucoup d’autres, le Burundi ne sera pas en paix tant que Pierre-Claver Mbonimpa n’y sera pas retourné, libre. Le récit de sa vie déposé dans le livre d’entretiens menés par Antoine Kabuhare, intitulé « Rester debout », je l’ai reçu comme quelque chose de familier. C’est peut-être ça le propre des grands hommes : ils dépassent des bords de l’individu, ils nous appartiennent un peu à chacun. J’écris ainsi de mon bord à moi, celui d’une amie plus que d’une spécialiste, du côté d’une sensibilité plutôt que d’une opinion.

Antoine Kaburahe a proposé à Pierre-Claver Mbonimpa, fervent défenseur des droits de l’homme et figure de proue de la société civile burundaise, aujourd’hui en exil en Belgique après avoir échappé à une tentative d’assassinat, de s’isoler, loin de la rumeur du monde, et prendre le temps de poser par écrit un récit de vie. Pierre-Claver Mbonimpa raconte, et se raconte même, exercice délicat et d’autant plus pour un homme bercé dans une culture où l’on dit que « les larmes d’un homme coulent à l’intérieur de son ventre ». Au fil de l’entretien, on entend pourtant des larmes, des rires aussi, et ce témoignage brille de son vivant. Comment éviter la compassion, l’empathie et l’admiration face à cette vie qui se déroule comme un roman ? En effet, Pierre-Claver Mbonimpa nous livre la petite histoire, celle du quotidien d’un garçon brillant contraint de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour rejoindre son école, ou d’un jeune homme épanoui dans la douceur festive de Bujumbura et qui se réveille un matin, en danger de mort pour une chose dont il n’avait jamais eu à se défendre : son ethnie. Jusque là, son récit pourrait ressembler à beaucoup d’autres burundais.

Et puis la vie devient destinée, à la faveur des choix que fera Pierre-Claver Mbonimpa, des capacités qu’il développe et des appels que l’Histoire lui fait et auxquels il répond, ou qu’il subit. Fonctionnaire sous le régime du parti unique de Bagaza, chauffeur pour le candidat puis premier président hutu Ndayaye, policier à la frontière avec la RDC (République Démocratique du Congo) puis prisonnier politique sous couvert de fausse trahison, l’homme traverse des époques violentes et porte avec lui un peu de grands espoirs déçus, qui l’illuminent plutôt que de l’abattre. Pierre-Claver Mbonimpa nous parle de la constitution politique de son pays et des échecs successifs pour constituer un Etat qui aurait pu protéger les hommes de pouvoir visionnaires, et freiner les dérives totalitaires d’autres hommes, mus par la peur surtout. Des échecs que Pierre-Claver Mbonimpa attribue principalement à un système judiciaire faible, désorganisé, marié à la corruption, une justice souvent impuissante et soumise à un pouvoir exécutif concentré bien souvent dans les mains d’un seul homme. L’injustice, il a vécu dans sa chair, et cela le transforme : il devient représentant des sans-voix, enquêteur rigoureux, éclaireur infatigable au service de la justice.

Et c’est bien une enquête que le lecteur suit dans la deuxième partie du livre : le témoignage se lit comme on suivrait un détective. Mais il n’y a pas de dénouement à l’intrigue, au contraire, il semble que les nœuds se font de plus en plus étroits. J’ai été frappée par la similarité des faits décrits par Pierre-Claver Mbonimpa entre des situations vécues à une ou deux générations d’écart : les disparitions, des gens emmenés dans des camions, en 1972 comme aujourd’hui… La fuite de beaucoup de civils pour ne pas être tués, en 1995, comme aujourd’hui… A travers le récit de Pierre-Claver Mbonimpa, c’est notre impuissance qui prend de l’ampleur face à tout ce que vit le Burundi depuis 2015. Son regard nous éclaire sur le mouvement de contestation contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza, et conforte une vérité qui ne peut être entachée : le Burundi vivait alors un grand moment d’union, tout à fait exceptionnel dans son histoire. Tous les éléments étaient réunis : une demande claire d’une alternance pacifique du pouvoir, portée par la volonté d’un peuple, soutenue par une société civile forte et un paysage médiatique assurant la pluralité des voix. L’échec du coup d’Etat de mai 2015 a fait basculer tout un pays de l’espoir à la terreur, et le travail de Pierre-Claver Mbonimpa, exigeant et documenté, démontre que cette terreur était en préparation depuis plusieurs mois. Toute vérité n’est pas bonne à dire, dit la maxime, et au Burundi elle se paye au plus cher… Ainsi, même si le témoignage de Pierre-Claver Mbonimpa s’écoute depuis le puits de l’exil, il agit au dehors, en déposant une mémoire essentielle, celle d’un homme qui aura tout fait pour comprendre son pays, ses turbulences et qui aura agit sans relâche aux côtés des opprimés.

Une part du récit national en construction

Un témoignage est toujours un leg pour les générations à venir, et je m’interroge : à qui s’adresse ce livre ? Qu’il s’adresse aux Burundais, c’est une évidence ; mais toutes celles et ceux qui le liront ne seront-ils pas déjà des proches de Pierre-Claver Mbonimpa, ou de son combat ? Les jeunes burundais prendront-ils le risque de lire le témoignage d’un « opposant » alors qu’arrestations arbitraires et disparitions sont encore fréquentes ? C’est une ressource pour les historiens, mais celles et ceux qui travaillent d’ores et déjà sur le Burundi y apprennent-ils quelque chose ? Et pour le lecteur néophyte, tiendra-t-il jusqu’au bout une lecture documentaire sur un pays dont il ignore tout ? Cher lecteur, ne me laisse pas dans l’ignorance si je me trompe ; pour moi, ce livre est avant tout une part du récit national burundais en construction.

Je pense aux enfants burundais de l’exil, nés belges, canadiens, danois ou français ; je pense à cette génération de moins de 20 ans aujourd’hui qui n’a pas vécu la rébellion. Rester debout, c’est peut-être une injonction pour que cette jeunesse se hisse sur les épaules des parents, et voie plus loin, une nouvelle aube se lever. Et pour qu’un tel mouvement ait lieu, il est nécessaire de témoigner, il est nécessaire que les enfants demandent à savoir. Des témoins, le Burundi en regorge. Mais un témoin est un feu follet si parler, c’est s’exposer trop, si se raconter, c’est revivre le pire, si c’est directement mettre en danger sa vie ou celles de ses proches.

Le témoignage de Pierre-Claver Mbonimpa nous rappelle que le chemin est long mais que chaque bougie qui reste allumée alimente un espoir commun, infini. De cet espoir, tant de Burundais en ont besoin. Les ailes de l’aigle protègent les ombres ; faudra-t-il un grand feu pour que la lumière ravive un désir de paix plus fort que toutes les peurs ?

Annabelle Giudice

« Rester debout » Entretiens de Pierre-Claver Mbonimpa par Antoine Kaburahe, Collection Témoins, Editions IWACU