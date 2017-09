Rapatriement des réfugiés : opération com’ de Bujumbura

27-09-2017

Plus de 500 réfugiés burundais en Tanzanie ont été rapatriés volontairement, ce mardi 19 septembre. Le ministre de l’Intérieur en prévoit plus de 12 mille qui doivent rentrer d’ici la fin de l’année.

Mardi 19 septembre. A 12h45, un convoi de sept bus débarque au poste frontière de Manyovu. Nous sommes à Kigoma, région de la tanzanie, voisine de la province Makamba, au sud du Burundi. A bord, 137 familles, soit plus de 500 réfugiés, en provenance du camp de Nduta. Ils rentrent dans le cadre de la campagne de rapatriement de 12 mille réfugiés burundais. Lancée à partir du mois de septembre jusqu’à la fin de cette année.

Ils sont de tous âges : vieillards, adultes, jeunes, enfants… mais majoritairement constitués de femmes et d’enfants. Visiblement, ils sont épuisés. Environ 200 km séparent le camp de la frontière. La joie mêlée d’émotions se lit tout de même sur leurs visages. C’est leur retour au pays natal.

Le ministre de l’Intérieur, Pascal Barandagiye, les accueille en territoire tanzanien. Il leur remet le drapeau national avant qu’ils ne franchissent la frontière. Un geste que plus d’un trouvera incongru. «C’est étrange. Il les accueille à l’étranger. Il devrait patienter qu’ils arrivent dans leur pays », entend-on par-ci, par-là.

Le représentant du HCR au Burundi, le Tanzanien Abel Mbilinyi, en compagnie d’une forte équipe de son organisation, est sur place. Il gagnera d’ailleurs le centre de transit de Gitara avec les rapatriés, à bord de l’un des sept bus. Les rapatriés se feront enregistrer et bénéficieront de l’assistance dans ce centre fraîchement construit en commune Mabanda.

Hassan Radjabu Gamaha, ambassadeur du pays d’accueil au Burundi, a fait également le déplacement. C’est la tripartite Burundi-HCR-Tanzanie qui est à l’origine de cette opération.

Un bon nombre de rapatriés est originaire de la province Rutana, voisine au nord de la province hôte. Certains étaient en situation de réfugiés depuis quelques mois, d’autres plus d’une année…. Les causes de leur départ en exil divergent. Certains évoquent l’insécurité qui a précédé et suivi les élections de 2015, le coup d’Etat manqué du 13 mai 2015, «la rumeur sur l’imminence d’une guerre colportée avant les dernières élections »… d’autres la famine ou affirment avoir été tout simplement entraînés.

Des rapatriés appelés à retrousser leurs manches

Les 137 familles vont passer la première nuit dans leur pays au centre de transit de Gitara. Celui-ci se situe à une vingtaine de minutes de la frontière. Elles pourront y séjourner au plus pendant 48h. Dès l’arrivée, des agents de l’ONG Rescue International s’occupent des malades. Un dispositif médical a été préalablement prévu. Les autres se dirigent vers une pièce. Les adultes sont assis isolément des enfants. Les bancs en bois pour les premiers. Les seconds sur des couvertures posées par terre.

Entre-temps, des discours ne tardent pas. Ils sont appelés à s’atteler aux travaux de développement dès leur établissement. C’est la saison des pluies.

Les rapatriés auront droit à un repas dans l’après-midi. Un certificat de reconnaissance de rapatriement leur sera donné. C’est celui-là qui leur permettra de réintégrer le service, l’école, etc.

Les 157 familles bénéficieront également d’un soutien de vivres pour trois mois et de non vivres. Du haricot, du riz, de la farine, de l’huile, des couvertures, des pagnes… Les femmes auront particulièrement droit à un paquet sanitaire. Six pièces de sous-vêtements pour chacune, dont l’âge est compris entre 10 à 49 ans. En outre, toute personne adulte se verra octroyer une somme équivalent en Fbu à 40 dollars et chaque enfant, 20 dollars.

Le ministre de l’Intérieur, Pascal Barandagiye, les exhorte à s’associer aux autres Burundais pour affermir la paix : « Si le pays n’avait pas totalement recouvré la paix et la sécurité, vous ne seriez pas rentrés. »

Ce membre du gouvernement les appelle à retrousser leurs manches pour tenir eux-mêmes les cordons de la bourse. Le paquet-retour dont ils bénéficient est de trois mois. Au-delà de cette période, ils doivent se prendre en charge. « Un Burundais qui se respecte ne quémande pas. Travaillez pour vos familles et le pays.» Leurs biens ont été bien protégés. Le président de la République en a fait son souci.

Cet ancien Garde des Sceaux demande à l’administration et à leurs voisins de les accueillir chaleureusement. Il attend également d’eux l’encadrement pour faciliter la réintégration des rapatriés. Ceux-ci sont appelés à inciter les autres réfugiés au rapatriement.

«200 mille réfugiés restent encore en Tanzanie»

M. Barandagiye indique que les réfugiés burundais en Tanzanie se font massivement inscrire pour le rapatriement volontaire. De septembre jusqu’à la fin de l’année, 12 mille réfugiés doivent rentrer. «Cependant, il est fort prévisible que ce chiffre soit dépassé.» Plus de 1300 réfugiés sont déjà retournés depuis le début de cette opération.

Abel Mbilinyi, représentant du HCR au Burundi, réitère le soutien de son organisation aux rapatriés. Il promet de les accompagner jusque dans leurs ménages. Ce Tanzanien, au terme de son mandat, leur conseille aussi de mettre la main à la patte : «Vaquez à vos activités comme d’habitude.» Il estime que 200 mille réfugiés burundais sont encore en Tanzanie.

Au sujet de la rumeur sur le mouvement retour des rapatriés, M. Mbilinyi répond : « Je ne peux pas confirmer. Nous n’avons pas d’informations de gens, rentrés dans le cadre de cette opération de rapatriement organisé, qui sont repartis pour le camp.»

Emmanuelle Baranyimirije, rapatriée originaire de la commune Giharo, en province Rutana, fait savoir que ses compagnons d’infortune et elle tiraient le diable par la queue au camp. La nourriture était insuffisante. Elle évoque des maladies qui occasionnent des décès.

Elle justifie son rapatriement par l’apaisement au pays : « Il n’y avait pas de raison de rester dans le camp.» Des informations à sa disposition font état de l’amélioration de la situation sécuritaire.

Pour Claude Ndayizeye, de la colline Kumuhafu, commune Giharo de la province Rutana, son retour a été motivé par une promesse de semences pour cette saison culturale qui vient de commencer. Il avait fui « l’insurrection de 2015 ». Selon lui, celle-ci annonçait une guerre imminente. M. Ndayizeye affirme que des réfugiés dans le camp de Nduta sont nombreux à vouloir retourner au pays.

Quant à Joseph Nyabenda, de la commune Bukemba de la même province, le départ pour l’exil n’a pas changé sa vie. Il a fui la famine en février dernier. Arrivé au camp, il est resté en manque de nourriture. La ration prévue pour un mois ne couvrait que deux semaines. «Cela faisait que nous passions les deux semaines restantes du mois, les crampes à l’estomac.»

Signalons qu’il est prévu que 6 mille réfugiés en provenance de la Tanzanie soient rapatriés d’ici la fin du mois d’octobre.