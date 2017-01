Que faire ce week-end ?

20-01-2017

Des mets délicieux et deux soirées riches en culture générale…

• Street food fair2017 :C’est la toute première exhibition de mets succulents, et de petites gourmandises. Concoctés par les meilleurs restaurants et cafés de la capitale, les amateurs de bons plats auront du mal à choisir. Des jeux d’enfants, des challenges pour adultes et des beer games agrémenteront aussi la journée.



Date : 21 janvier

Lieu : Ubuntu Résidence

Entrée : gratuite

Heure : 11h

• Génies en Herbe : Les matchs s’annoncent serrés. Les élèves des meilleures écoles privées de Bujumbura affronteront leurs camarades du public.

Date : 20/21 janvier

Lieu : Institut Français

Entrée : 1000fbu

Heure : 14h