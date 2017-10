Que faire ce week-end?

27-10-2017

Music live, slam… ne ratez pas le moins du monde un weekend festif!

● Waka beer fest

Le snack-bar pizzeria « Waka Waka » vous présente la 3ème édition de son événement « Waka beer fest », ces 27 et 28 octobre. Du music live avec le groupe wala wala band et Dj Vampire va vous régaler. Une brochette et une boisson Brarudi sont offertes.

Lieu: snack-bar Waka Waka

Heure : 18h(le 27)

14h(le 28)

Entrée : 5000 Fbu

● Slam

La scène de slam de l’Institut français du Burundi (IFB) donnera la parole aux jeunes slameurs burundais, ce samedi 28 octobre. Ne ratez pas cette scène de poésie orale animée par Lyor, le slameur français du collectif « 129H ».

Lieu: IFB

Heure : 16h30

Entrée : 1500 Fbu