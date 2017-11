Que de la joie à Muhanga!

17-11-2017

Le Programme de Développement des Filières (PRODEFI) a distribué, ce mardi 14 novembre 2017, 389 bovins dont 46 taureaux géniteurs dans les provinces de Kayanza et Ngozi. C’était dans le cadre du PRODEFI II. Les cérémonies officielles se sont déroulées en commune Muhanga de la province Kayanza. Un moment de bonheur pour les bénéficiaires.

«Aujourd’hui, c’est un grand jour», disaient les éleveurs de la commune Muhanga. Avant même le début des cérémonies de distribution des génisses aux éleveurs, les habitants de la commune Muhanga s’extasiaient devant une cinquantaine de bovins rassemblés dans le stade de Muhanga. «Elles sont gracieuses», s’exclamaient certains. « Celle-là ne vas tarder à vêler. Heureux celui qui va en bénéficier», s’enthousiasmaient les autres. Les éleveurs s’interpellaient à bout de champ. «Tu vas avoir une génisse. C’est la fête chez toi aujourd’hui ?», un éleveur interroge son voisin. «Adieu la pauvreté!», répond l’autre avec un grand sourire. La joie se lisait sur leurs visages.

Avant les cérémonies, le coordonnateur national du PRODEFI, Jean Paul Bitoga, accompagné par le directeur général de l’élevage au ministère en charge de l’agriculture et de l’élevage, Serges Nkurunziza, du conseiller principal du gouverneur de la province Kayanza, Vianney Ndikumana et de l’administrateur de la commune Muhanga, Raymond Sindabizera, a d’abord visité le Centre de collecte de lait (CCL) de Muhanga de la coopérative «Dutezimbere ubworozi». Un centre qui a été créé grâce au financement du PRODEFI. Les employés de ce centre ont expliqué aux visiteurs le fonctionnement du centre à savoir comment le lait est testé à son arrivée jusqu’à la vente finale.

«Le PRODEFI a beaucoup fait à Muhanga»

Polycarpe Misago, le responsable du centre, indique que ce dernier a commencé ses activités en février 2016. «Avant, les éleveurs accusaient un manque à gagner énorme. Avec notre centre, cela n’existe plus.» M. Misago souligne qu’ils collettent entre 650 et 700 litres de lait par jour. «Nous avons un contrat avec une entreprise de Bujumbura qui s’appelle Modern Dairy Burundi (MDB). Il vient tous les jours acheter notre lait. Les éleveurs sont maintenant contents.» Ce centre vend aussi des aliments pour le bétail notamment les tourteaux, son de maïs, son de blé, son de riz, farine d’os, … «Aujourd’hui, la production du lait a beaucoup augmenté. Certains éleveurs peuvent produire 20 litres par jour alors qu’auparavant, ils pouvaient à peine avoir 3 litres.» Et d’ajouter qu’ils donnent parfois ces aliments aux éleveurs à crédit.

Dans son mot d’accueil au Stade de Muhanga, l’administrateur de la commune Muhanga a remercié le PRODEFI pour ses réalisations dans sa commune notamment l’aménagement des marais et la distribution des bovins, …. «Concernant le PRODEFI I, nous enregistrons un taux de réussite de 79%. Les projets financés par le FIDA sont d’une importance capitale pour la population de Muhanga.»

Même son de cloche de la part du conseiller principal du gouverneur de la province Kayanza. Selon lui, la province Kayanza a déjà fait un grand pas dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage grâce aux projets financés par le FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole) en général et du PRODEFI en particulier. «Toutefois, nous avons un grand défi qui est une démographie galopante.» Vianney Nduwimana est revenu lui aussi sur différents projets que le PRODEFI a déjà réalisé dans la province de Kayanza. «Nous sommes très contents des réalisations du PRODEFI. Sur ce, nous allons mettre sur pied des comités sur chaque colline afin de protéger cette patrimoine.»

Quant à Serges Nkurunziza, il a indiqué que les projets financés par le FIDA ont déjà distribué 2703 bovins dans toute la province de Kayanza, que la production a triplé grâce à ces projets et que 5 centres de collecte de lait ont été déjà construits à Kayanza à savoir Muhanga, Gatara, Butaganzwa, Gahombo et Kabuye. Il a profité de cette occasion pour annoncer que son ministère vient de sortir une ordonnance relative aux conditions de production, de collecte et du transport du lait et des produits laitiers destinés à la consommation humaine au Burundi. Pour terminer, il a remercié le FIDA et son programme PRODEFI pour leurs œuvres louables et il a promis que le gouvernement burundais sera toujours à leurs côtés.

Et le moment tant attendu arriva

Au rythme des tambours et des chants traditionnels, tout le monde convergent, après les discours, vers l’emplacement où était rassemblé les 50 bovins qui devaient être distribués aux éleveurs de Muhanga. Les bénéficiaires étaient impatients. Ils ne tenaient en place. Le sourire était sur toutes les lèvres. En compagnie des autres invités de marque, Jean Paul Bitoga a procédé, sous une pluie fine, à la distribution de ce bétail. Les bénéficiaires ont aussi reçu des intrants ainsi que des médicaments pour ces bovins.

Boniface Ngendakubwayo de la colline Gisaba en commune Muhanga ne tarit d’éloge : «Je ne trouve pas de mots pour remercier le PRODEFI. Maintenant, je vais avoir du fumier et du lait. Mon enfant est très content.» D’après lui, il s’était préparé et il est sûr que sa vie va changer. Même son de cloche de la part de Francine Nimbona. «Nous sommes contents que le PRODEFI ait pensé à nous. Désormais, nous allons récolter encore plus grâce à ce don.» Quant à Dorine Nshimirimana, elle compte organiser une petite fête à l’honneur de la génisse qu’elle vient d’avoir. «Ma fille aura maintenant du lait. Elle ne souffrira plus du Kwashiorkor.»

Le directeur général de l’élevage a exhorté les bénéficiaires à bien nourrir et à bien soigner ces bovins. Il les a également interpellé à respecter la chaîne de solidarité communautaire en donnant le premier veau à celui qui suit dans la chaîne. «L’administration et les responsables en charge de l’agriculture et de l’élevage au niveau provincial et communal doivent veiller à ce que cette chaîne de solidarité soit respectée.» Serges Nkurunziza a conseillé à ces éleveurs de se constituer en coopératives. «Celui qui ne prendra pas soins de ces bovins aura fait du tort aux habitants de Kayanza et à tous Burundais. Et gare à ceux qui les vendront!», a mis en garde le conseiller principal du gouverneur.

Signalons que ce même jour en province Kayanza, le PRODEFI a distribué des bovins à Muhanga (50), Muruta (55), Matongo (116) et Butaganzwa (58). En province Ngozi, c’était en commune Marangara où 110 bovins ont été distribués.