Quand loger dans un hôtel devient un délit

02-11-2016

Des rafles policières « abusives » sont dénoncées dans certains hôtels des quartiers de la capitale. La police parle de chasse aux prostitués.

Des jeunes ou de vieux couples, mariés ou pas, qui logent dans de petits hôtels ou maisons de passage sont victimes de rafles policières, ces derniers temps.

Dans la zone Kamenge, un petit motel fait souvent objet de rafles. Cet endroit s’apparente plus à un bar. C’est en voyant des hommes ou de jeunes filles passer par une boutique et ne revenir que plusieurs heures après que l’on comprend qu’il y a des chambres derrière le bar.

Au moment de la rafle, un vrai spectacle. Un homme qui habite dans les environs affirme qu’il voit souvent des hommes en train de courir, à moitié nus, vêtements dans les mains, fuyant la police. Ceux qui sont arrêtés doivent leur donner une somme d’argent pour ensuite être relâchés. Le réceptionniste confirme : « Des policiers débarquent inopinément pour arrêter les couples. S’ils tombent sur un homme ou une femme mariée commettant l’adultère, ils lui demandent 200 voire 400 mille Fbu. » Les victimes, poursuit-il, n’hésitent pas à payer pour recouvrer leur liberté.

Un jeune homme du quartier Nyakabiga confie que certains de ses amis préfèrent lui payer quelques bières et emprunter sa chambre que d’aller se jeter dans la gueule du loup.



Mineurs ou prostitués ? « Loin de là ! »

Pourtant, la loi est claire…

Le code pénal burundais ne réprime que l’adultère et la prostitution. Selon les témoignages, rien ne prouve à ces policiers que les personnes arrêtées soient des prostitués ou commettent l’adultère.

Même si ce serait le cas, la loi est violée. L’adultère est puni d’une amende de 20 mille à 100 mille Fbu, selon l’article 527 du code pénal. Et la poursuite ou la condamnation ne peut avoir lieu que sur plainte du conjoint offensé (art 529).

La prostitution est punie de 1 an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de 50 mille à 200 mille Fbu selon l’art 539. Or, les témoignages recueillis font état d’une amende de 200 mille voire 400 mille Fbu. Et pourquoi les rafles ne s’effectuent que dans certains hôtels des quartiers périphériques?