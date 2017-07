Président Nkurunziza : «Les colonisateurs ne désarment pas »

01-07-2017

Le Burundi a célébré, ce samedi 1er juillet, le 55ème anniversaire de l’indépendance. Dans son discours, le président de la République a insisté sur la part des colonisateurs dans la genèse du conflit burundais.

Les cérémonies ont commencé par le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du Prince Louis Rwagasore, héros de l’indépendance. Elles ont continué à la place de l’indépendance où le couple présidentiel y a également déposé une gerbe.

Après, il s’est rendu au stade prince Louis Rwagasore pour les festivités. Le Président Nkurunziza y est arrivé dans un «command car», véhicule de commandement militaire, il ne sort que pour les grandes occasions.

Dès son arrivée, il a passé les forces de défense et de sécurité en revue pendant une bonne dizaine de minutes. Le chef de lExécutif burundais était en compagnie de Prime Niyongabo, Chef de la Force de défense nationale (FDNB) et d’André Ndayambaje, Inspecteur général de la police.

Des civils débuteront le chapitre du défilé après l’hymne national. Des cadres de différentes institutions publiques, – les deux chambres du parlement, les ministères, etc.-, des cadres et agents du secteur privé,… tous se sont succédé, tour à tour, à passer devant la tribune d’honneur.

C’est vers 13h que le défilé des corps de défense et de sécurité a commencé. Trois bataillons de 200 militaires et un de policiers, hommes et femmes, ont fait une courte parade, moins de 30 minutes au total. Avant que des commandos, équipages au dos, ne sautent d’un véhicule lancé à toute vitesse.

Coup d’essai, coup de maître. Rukinzo judo club, un groupe de judokas du ministère de la Sécurité publique, attirera l’attention de la galerie et de tout le public. Sa prestation volera la vedette au défilé militaire qui, traditionnellement, intéresse à la date anniversaire de l’indépendance. Une manifestation sportive d’une femme, dotée de technicités étonnantes, qui s’impose, de surcroît, sur un homme n’aurait pas laissé le stade indifférent.

Un discours pas tendre vis-à-vis de l’ancienne métropole

Dans son mot de circonstance, Pierre Nkurunziza, président de la République, a insisté sur l’unité. Il a fait savoir que les Burundais étaient unis et réconciliés avant que les colonisateurs ne les divisent.

« C’est pour cette raison qu’ils ont tâché de détruire cette unité caractéristique du peuple burundais ».

Selon le numéro Un burundais, l’ancienne métropole n’a pas désarmé même après l’indépendance. «Des manœuvres pour diviser les Burundais ont persisté. Même aujourd’hui, ils continuent».

Le chef de l’Etat les a appelés à cesser, à s’excuser et à donner des dédommagements au peuple burundais. Et de laisser entendre qu’il ne ménagera aucun effort pour connaître la vérité sur le passé. « Nous devons connaître l’Histoire». Il compare l’ignorance de cette dernière à un arbre dépourvu de racines.

Le président Nkurunziza les prévient. «S’ils persistent, Dieu nous en éloignera. » Et de souligner que » l’injustice permanente attriste le ciel ».

Il soutient que les colonisateurs font perdre des sommes faramineuses d’argents au Burundi, même après l’indépendance. « Nous dépensons 10 milliards Fbu chaque années pour les cérémonies de la fête d’indépendance ».

Différentes personnalités, burundaises et non burundaises, ont été décorées. Signalons entre autres Gabriel Nizigama et Gervais Ndirakobuca, conseillers à la présidence de la République côté burundais. Et les ambassadeurs de la Tanzanie, du Kenya, de la Chine et de la Russie pour le soutien de leurs pays au Burundi.

Pour les représentants de ces deux derniers pays, le président Nkurunziza a notamment mis l’accent sur le rôle que leurs pays jouent au conseil de sécurité des Nations unies pour « démentir des rapports biaisés sur le Burundi et plaider en faveur du Burundi ».

Les forces de défense et de sécurité qui ont paradé à ce 55ème anniversaire de l’indépendance ont eu droit à 3 millions Fbu pour le rafraichissement.