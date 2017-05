Portraits – Le bureau de la commission de révision de la Constitution

24-05-2017

Trois juristes chapeautent le bureau de la commission chargée de proposer l’ossature de la future Loi fondamentale. Iwacu retrace leur parcours.

Pascal Ngendakuriyo, une ascension fulgurante

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». A 40 ans, Pascal Ngendakuriyo, juriste de formation, est à la tête des quinze membres de la commission.

Magistrat de carrière, il a connu une montée fulgurante dans la magistrature. Il connaît bien les rouages du ministère de la Justice pour avoir travaillé dans toutes les juridictions. Il est parti du Tribunal de résidence à la Cour suprême. Il se définit comme un homme intègre : « Je déteste le mensonge et l’injustice. Et cela m’a poussé à faire des études de droit.»

Il cumule cette mission avec la présidence de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens et celle du Conseil d’administration de la Sosumo. Selon lui, toutes ces responsabilités lui permettent d’appliquer les notions accumulées pendant son parcours estudiantin. Et d’ajouter que c’est une opportunité pour servir le pays. «Je saurais mettre en œuvre mon expérience, mes connaissances techniques et mon sens de responsabilité au service de la commission.»

Ses collaborateurs soutiennent qu’il est assidu au travail : « Il est honnête et consulte son entourage avant de prendre toute décision. » Et de faire savoir qu’il est un magistrat pragmatique et intuitif aux idées claires et constantes.

Pascal Ngendakuriyo est né le 23 avril 1977 sur la colline Mageyo de la commune Mubimbi en province de Bujumbura-rural. Il est marié et père de cinq enfants. En guise de délassement, il fait du sport, le jogging en particulier.



Déo Ruberintwari : « Je ne tolère jamais un travail bâclé »

Juriste de formation, Déo Ruberintwari commence sa carrière professionnelle en 2003 en tant qu’enseignant à la faculté de droit de l’Université du Lac Tanganyika. Il intègre en 2005 le ministère de la Justice et exerce dans la magistrature debout. Il travaille ensuite dans l’administration et occupe successivement les postes de conseiller juridique et d’inspecteur de la justice jusqu’en 2015. Depuis, il est secrétaire permanent au ministère de l’Intérieur et de la formation patriotique.

Le vice-président de la commission aime un travail bien fait. « Je ne tolère jamais un travail bâclé.» Il affirme être d’un esprit ouvert : « Je privilégie la médiation dans la résolution des conflits », avant d’ajouter : « J’aime un débat ouvert et contradictoire. Je déteste l’extrémisme.»

Déo Ruberintwari est né en 1974 sur la colline Kariba de la commune Bisoro en province Mwaro. Marié et père de cinq enfants, M. Ruberintwari aime le football et le volleyball.

Jean Pierre Amani, la rigueur et la rapidité au travail

Jean Pierre Amani est un homme épris de paix et de justice. Il est détenteur de trois masters : un master en Droit public de l’Université de Cocody-Abdjan (Côte d’Ivoire), un master en droit international de l’environnement délivré par l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) à Genève et un master en droits de l’Homme et résolution pacifique des conflits (Université du Burundi).

M. Amani commence sa carrière professionnelle dans la magistrature en 2002. Il a travaillé à la Commission nationale des terres et autres biens en tant que président de la commission litige foncier. A l’OBR, il sera chargé de la direction des affaires juridiques et du contentieux. Actuellement, il est directeur commercial à la Regideso et également membre du Conseil national de la Communication. Il dispense des cours à temps partiel dans des universités privées.

Jean Pierre Amani met en avant deux choses : la rigueur et la rapidité au travail. Dans la magistrature, il est connu pour son intégrité, sa droiture, son courage et son attachement à la justice.

Ses anciens collègues gardent de lui de bons souvenirs : «Un magistrat à la fois strict et correct, qui a toujours fait preuve de dévouement et d’abnégation au travail.»

Jean Pierre Amani est né le 10 novembre 1970 sur la colline Kibimba, commune Buhinyuza en province de Muyinga. Il est marié et père de cinq enfants. La natation est son sport de prédilection.