Police : «Pas de rançon en échange de leur libération»

26-04-2017

Les 4 personnes dont le prêtre de Gatumba enlevées lors de l’attaque du bus à Gatumba ont été retrouvées dans la matinée de ce mercredi 25 avril à Vugizo, zone Gatumba tout près de la frontière congolaise, indique Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police.

Ces personnes étaient portées disparues après l’embuscade tendue le 9 avril dernier par un groupe d’hommes armés contre un bus au niveau du pont de la Concorde. C’est sur la rivière Rusizi séparant la zone Gatumba du quartier Kajaga.

Selon Pierre Nkurikiye, les forces de sécurité les ont retrouvés indemnes : «Excepté la fatigue, ils sont tous sains et saufs.» Et de faire savoir que leurs ravisseurs les ont dépouillés de tous leurs biens jusqu’aux chaussures.

M. Nkurikiye indique qu’ils étaient détenus dans des montagnes surplombant Uvira à l’est de la République démocratique du Congo. Et de soutenir qu’une rançon n’a pas été donnée en échange de leur libération.

Ces compagnons d’infortune sont Pierre Butoyi, Adolphe Ntahondereye, prêtre catholique, Mathias Mijuriro, joueur d’arc musical, ’’Umuduri’’ dans l’orchestre national traditionnel ’’Nakaranga’’ et Ramadhan Barakamfitiye.