Pluies diluviennes : six morts et plusieurs dégâts matériels

18-03-2017

Les habitants sinistrés se disent impuissants face aux dégâts auxquels ils font face. Ils en appellent à la solidarité.

La pluie, qui est tombée dans la nuit du 16 au 17 mars, a occasionné plusieurs dégâts dans la province Cibitoke, et dans le quartier de Kinyankonge, zone Buterere de la commune Ntahangwa en mairie de Bujumbura.

A Gafumbegeti, commune Mabayi de la province Cibitoke, cinq enfants d’une même famille sont morts. Joseph Iteriteka, gouverneur de province, explique la mort de ces enfants par le glissement de terrain sur la maison familiale. «Nous les avons inhumés, cet après-midi. Deux autres et leur maman sont en train de bénéficier de soins à l’hôpital.» Et d’estimer que plus de 100 maisons ont été détruites et plusieurs champs de culture endommagés. «Nous avons informé le ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions en vue d’une assistance aux sinistrés.»

A la 9ème avenue, la petite rivière de Kinyangonge située à Buterere, commune Ntahangwa, en mairie de Bujumbura, qui sert de canalisation, a été débordée. Les eaux des pluies, qui se sont déversées dans les maisons, ont empêché les élèves du lycée technique de Buterere d’accéder à leur établissement.

« Nous sommes fatigués ! »

Violette Shurweryimana, habitante de cette localité, confie qu’elle a été débout depuis 1h du matin. «Je me suis retrouvée endormie dans l’eau. Je remercie le tout puissant que la maison ne se soit pas écroulée sur nous.»

Pour E.N., élève au secondaire, c’est une occasion de faire du business. «Je ne suis même pas allé suivre les cours. Je porte des personnes sur le dos contre 500 Fbu par personne pour la traversée de ces écoulements d’eau. Avec l’argent que je vais gagner, mes petits frères et moi allons pouvoir manger au moins aujourd’hui.»

Jean Kabaya, 85 ans et son épouse, Hélène Miburo, 78 ans, disent qu’ils ne savent pas à quel saint se vouer. Leur maison, construite avec des briques d’adobe, est encore débout. «Je ne sais pas où mon mari et moi allons passer la nuit. Notre matelas est complètement imprégné d’eau. De plus, nous ne savons pas si cette maison ne va pas, elle aussi, s’effondrer. Elle a absorbé beaucoup d’eau.», raconte Hélène Miburo, inquiète.

Désiré Nzeyimana soutient que Kinyankonge est sujet aux inondations depuis 2000. Il dit que les habitants de cette localité n’y peuvent rien. Il lance un appel au président de la République : «Nous l’avons élu. Qu’il entende nos souffrances et qu’il vole à notre secours. De 2000 à aujourd’hui, nous sommes fatigués. Il est temps, s’il n’est pas tard, que nous nous reposions.»

Sur son compte twitter, Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, confirme une personne morte dans la localité de Kinyankonge.