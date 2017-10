Passeports et permis de conduire désormais obtenus de l’intérieur du pays

25-10-2017

Un pas de géant dans la décentralisation administrative, une lueur d’espoir pour les bénéficiaires des services publics.

C’est une grande première. Des documents administratifs essentiels et qui sont restés longtemps l’apanage de la seule capitale Bujumbura seront désormais délivrés dans les provinces. Selon Mme Nathalie Boucly, Directeur Pays du PNUD au Burundi qui a accompagné le gouvernement pour l’opérationnalisation de ces guichets uniques provinciaux depuis 2013, cinq documents seront dans un premier temps délivrés .Il s’agit du permis de conduire biométrique, du passeport, de l’extrait du casier judiciaire, de la carte CEPGL et de la carte internationale de vaccination. Le ministre de la Fonction Publique et du Travail Félix Mpozeriniga a techniquement lancé jeudi 12 octobre à Ngozi cinq guichets uniques provinciaux pilotes, des unités qui se chargeront de la délivrance des documents administratifs. Ce sont les guichets de Ngozi, Muyinga, Gitega, Mwaro et Bururi.

Il est aussi prévu d’intégrer d’autres services comme la lettre de réintégration et de transfert d’une province à l’autre, l’attestation de participation des élèves au concours et examens et le titre foncier. Le PNUD compte aussi poursuivre l’accompagnement jusqu’à la fin de 2018 et appuiera pour l’opérationnalisation d’autres guichets dans certaines provinces.

Une mesure bien accueillie

Joséphine Barihuta, rencontrée au chef-lieu de la province Ngozi est satisfaite. Elle espère qu’elle aura un permis de conduire dans un proche avenir. Même appréciation chez les propriétaires des écoles de roulage. Ils disent qu’ils allaient fermer leurs auto-écoles car ils venaient de passer trois ans sans passation de tests de roulage à Ngozi. « Nous espérons que ce guichet unique sera effectivement opérationnel d’ici peu pour que nos élèves passent les tests ici », a précisé un exploitant d’une école de roulage de Ngozi.

Selon Nathalie Boucly, ces documents entraînaient des coûts très exorbitants aux demandeurs ruraux vu les frais de voyage et de logement, les longues durées d’attente à Bujumbura ainsi que la difficulté d’accès à l’information. Cela contribuera également à améliorer la confiance entre la population et l’administration publique. Le Pnud a aussi aidé l’équipement de ces nouveaux guichets et la formation des agents de ces unités.

Pour le ministre de la sécurité publique, la police aura désormais des facilités dans la lutte contre les faux documents. Il trouve également que les moyens que le gouvernement investissait dans les domaines concernés vont diminuer.

Il est à souligner que les documents seront collectés et vérifiés pour être acheminés à Bujumbura via l’agence de transport des courriers Aigle Postal. Ils seront signés par les responsables habilités pour revenir à Ngozi où le demandeur pourra récupérer son document.