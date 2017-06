«Pas de conférence de presse pour les députés d’Amizero »

09-06-2017

Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura, a interdit ce vendredi 9 juin, la tenue d’une conférence de presse des députés du groupe parlementaire de la coalition « Amizero y’Abarundi ».

Selon lui, cette coalition pilotée par Agathon Rwasa, premier vice-président de l’Assemblée nationale, n’est pas légale. « Elle n’a pas une personnalité juridique au regard de la loi. » Et de souligner qu’elle a été formée pendant la période électorale de 2015.

Selon Pierre Célestin Ndikumana, président de ce groupe parlementaire, la conférence allait porter sur le bilan de son équipe sur les vacances parlementaires de mai dernier.

La coalition « Amizero y’Abarundi » a été constituée par les partis FNL et Uprona, non reconnus par le ministère de l’Intérieur, dirigés respectivement par Agathon Rwasa et Charles Nditije.