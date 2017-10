Pas d’aide directe, mais un soutien à la population

27-10-2017

Le ministre des Finances et l’ambassadeur de l’UE au Burundi ont signé, vendredi dernier, un accord de financement de 95 millions d’euros. Une assistance dans les secteurs de l’agriculture, de la santé et de l’énergie.

« Cette nouvelle convention de financement constitue pour le gouvernement une étape importante dans la mise en œuvre de nos engagements mutuels et participe sans doute à l’amélioration de nos relations de coopération » a déclaré, le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo.

Ce financement s’inscrit dans la continuité de mise en œuvre des priorités du gouvernement retenues dans le programme indicatif national. Celui-ci cadre avec les principales orientations du PNUD à l’horizon 2030.

« De façon spécifique, cet appui à la population sera consacré à la réduction de l’insécurité alimentaire et la malnutrition. » Et il entraînera aussi l’accroissement de l’accessibilité et la qualité des services de santé ainsi que l’accès des populations les plus pauvres en milieu rural à une source d’énergie renouvelable. « Les projets à financer seront déterminés conjointement par les ministères concernés et l’UE. » Les travaux qui seront réalisés dans le cadre de ce programme étendront et approfondiront les activités en cours qui ont déjà prouvé leur efficacité.

M. Ndihokubwayo signale, par ailleurs, que le gouvernement regrette toutefois le gel des financements de l’UE : « Une bonne partie des fonds prévus dans le cadre du programme indicatif national n’ont pas pu être engagés, suite aux vicissitudes récentes de notre coopération alors que les besoins dans les secteurs retenus étaient immenses. » Et il espère que cette reprise des financements va donner un coup d’accélérateur à la coopération entre le Burundi et l’UE qui n’est pas au beau fixe depuis mars 2016.

Pas de dégel des sanctions de l’UE

L’ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi, Wolfram Vetter, indique que cet accord de financement s’inscrit dans le cadre d’un programme de sept ans de l’UE pour le Burundi. « Cette nouvelle mesure de financement fait partie de l’argent alloué à ce programme et s’ajoute aux autres lancés depuis 2015 pour un montant de 119,5 millions d’euros. »

L’ambassadeur Vetter explique qu’il ne s’agit pas d’un dégel des sanctions de l’UE contre le gouvernement burundais pour le non-respect de l’article 96 de l’Accord de Cotonou. «Les sanctions de l’UE suspendent seulement l’aide directe au gouvernement. »

A propos du dégel de l’aide directe à l’Etat burundais, l’ambassadeur Vetter est catégorique : « La balle est dans le camp des autorités burundaises. C’est à elles de changer la situation. L’UE attend encore de leur part des garanties sur le respect des droits de l’homme, le renforcement de l’Etat de droit, l’élargissement de l’espace politique et la liberté de la presse. »Et d’ajouter aussitôt : « Si le gouvernement répond à ces attentes par des mesures concrètes, l’UE pourra revoir sa décision. »

L’ambassadeur Vetter tient à souligner que l’UE reste l’un des plus grands partenaires du pays avec des actions de soutien direct à la population burundaise : « Elle finance la moitié des coûts opérationnels de 700 centres médicaux et, par cet appui, des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans reçoivent des soins gratuits. Elle assure la fourniture des repas quotidiens pour des écoliers sur une période de deux ans dans le cadre d’un programme de 5 millions d’euros. »