PARCEM : « Le pays vit une crise d’énergie criante»

19-05-2017

«Le pays risque de s’arrêter», déplore Faustin Ndikumana, directeur exécutif de la Parcem, ce vendredi 17 mai. » Il juge inefficace les mesures prises par le ministère de l’Energie et Mines dans la gestion de la crise énergétique consécutive au manque de carburant et d’électricité : «Les mesures palliatives prises par ce ministère entraînent une consommation accrue du carburant. »

Selon lui, la cause profonde de la crise énergétique actuelle est due au problème récurrent de devises lié à la détérioration des relations entre l’UE et le Burundi, privant ainsi ce dernier d’une ressource substantielle de devises.

M. Ndikumana s’étonne, par ailleurs, de l’absence de stratégies dans la politique d’importation du carburant : «Un pays enclavé comme le nôtre doit avoir un stock stratégique carburant.» Et il exhorte le gouvernement à éviter le monopole dans l’importation du carburant.

«Il faut que le pays trouve des crédits d’urgence en devises », insiste-t-il, avant d’interpeller la BRB pour bien réguler le marché monétaire. L’écart entre le taux de change officiel et celui de change réel du marché, explique-t-il, alimente les spéculations. Et de dénoncer l’inaction du gouvernement qui a exécuté depuis 2007 jusqu’ en 2017 le CSLP I et le SCLP II sans construire le moindre barrage hydroélectrique.