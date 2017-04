PAM : «Nous estimons la perte à 35 mille dollars»

25-04-2017

La police s’oppose à l’entrée au Burundi du convoi de dix camions du PAM en provenance du Rwanda. La représentation de cette agence onusienne s’alarme des conséquences en cas de persistance de cette mesure.

«Si le problème du corridor nord persistait, ce serait assez grave pour nous. Cela signifie que tous les convois devront passer par la frontière de Kobero. Or, cette frontière nécessite un très grand détour et beaucoup de frais de transport supplémentaires pour les vivres en provenance du Kenya et de l’Ouganda», a fait savoir Nicole Jacquet, directrice a.i du Programme alimentaire mondiale (PAM), ce mardi 25 avril, à Bujumbura lors d’une conférence de presse.

Selon elle, le PAM ne peut pas acheter localement des produits alimentaires. «Il ne peut pas courir le risque de déstabiliser des marchés déjà très faibles. Nous avons alors fait recours au bureau régional pour l’achat des 500 tonnes de haricots dont nous avons besoin.»

Elle confie que cette agence onusienne possède des centrales d’achats régionaux au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Celle du Rwanda, poursuit-elle, présente des facilités en raison de la proximité des deux pays. «Avec Kigali, c’est assez rapide. La centrale est proche. Le transport est de 6 heures de route.»

«Les bénéficiaires étaient des réfugiés congolais et des Burundais»

Mme Jacquet affirme que les bénéficiaires des vivres que contenait ce convoi s’estiment à 112.000 personnes. Elle confie que ces bénéficiaires sont des réfugiés congolais et des Burundais touchés par les aléas climatiques en cette période de soudure.

Elle estime la perte liée au transport à 35 mille dollars. Cette représentante du PAM prédit des conséquences fâcheuses si le corridor nord ne devenait pas opérationnel : «Si nous achetons moins de produits alimentaires à des coûts très élevés, cela pénalisera nos bénéficiaires qui sont les plus vulnérables actuellement.» Et de dire que la représentation de cette organisation a décidé le retour du convoi dans la centrale de Kigali.

Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, justifie la mesure d’empêcher l’entrée des camions du PAM en provenance d’outre-Kanyaru par des raisons de sécurité. «Des gens en provenance du Rwanda ont troublé notre pays depuis 2015. Des criminels à sa solde ont assassiné des leaders de ce pays et attaqué la province de Kayanza.»

Signalons que le PAM intervient au Burundi depuis 1968.