Où est passé l’homme d’affaires Nyandwi ?

18-01-2017

Un habitant de la commune et province Rutana est porté disparu depuis le 30 décembre 2016. Sa famille demande à la police et à l’administration de tout faire pour le retrouver.

Selon ses proches, Evariste Nyandwi surnommé « Matwi », un homme d’affaires local, a été vu pour la dernière fois dans la localité communément appelée Birongozi où il venait de déposer sa belle-sœur vers 22h. Depuis, personne n’a de ses nouvelles, ni sa famille ni ses amis. Ils craignent tous que le pire lui soit arrivé.

Et pour cause, son véhicule de type Jeep a été retrouvé le lendemain dans une ruelle près du stade de Rutana, juste à côté d’un kiosque et d’un salon de coiffure. « La batterie était déchargée et les portières n’étaient pas verrouillées », indique un de ses proches sous anonymat.

« Vu comment des gens disparaissent, ces derniers jours, puis on les retrouve morts, nous avons peur pour sa vie », lâche un autre de ses proches, au bord des larmes.

Le jour de la disparition

Selon des sources à Rutana, Evariste Nyandwi a passé la journée de vendredi 30 décembre comme à l’accoutumée « Il s’est rendu au centre-ville pour ses affaires, le matin, puis il rentré chez lui vers midi », confie un de ses employés. Après son déjeuner, poursuit notre source, il a fait une sieste et a quitté son domicile à bord de sa Jeep, vers le soir, pour se rendre au centre-ville. Là, il aurait causé avec des amis puis il est allé partager un verre avec sa belle-sœur dans un bistrot appartenant à cette dernière, une commerçante et amie de longue date. « Quand il a quitté ce bistrot, il est allé au centre de Rutana, à bord de son véhicule, pour déposer sa belle-sœur chez elle puis il est reparti. »

C’est le lendemain matin que tout le monde a su que Matwi avait disparu. Ses enfants sont les premiers à l’avoir remarqué. « Ils jouaient par hasard et ils ont remarqué le véhicule de leur père. Comme ils savaient qu’il n’avait pas passé la nuit à la maison, ils sont allés alerter leur maman. » D’après un de ses proches, la Jeep d’Evariste Nyandwi était en plein milieu de la route face au bureau régional de la congrégation des sœurs TérèseSOS. Il se dit convaincu de son enlèvement.

Actuellement, la famille semble désespérée. Son épouse, Janvière Kamikazi, ne parle presque plus, selon un de ses amis. Pire, la famille ne sait pas quoi faire : Faut-il faire le deuil ? Rien ne prouve qu’il soit mort tant que le corps n’a pas été retrouvé. Faut-il attendre ? Mais là une question se pose : Jusque quand ? Et de demander à toute personne en possession d’informations sur le sort d’Evariste Nyandwi de leur venir en aide.

Au lendemain de cette disparition, la police et l’administration ont été mises au courant. « Le commissaire provinciale de police nous a rassuré que des enquêtes vont commencer, mais apparemment rien ne semble avoir été fait jusqu’à présent », se plaint un des proches de la famille d’Evariste Nyandwi.

Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, indique que la police est au courant de cette disparition. «Si le commissaire provinciale n’a pas encore approché la famille, c’est peut-être qu’il n’a pas d’éléments nouveaux. L’enquête continue.»

Evariste Nyandwi, un homme d’affaires respecté

Calme, plutôt timide, mais grand travailleur, ce père de cinq enfants, dont l’aîné a 20 ans, est né en 1975 sur la sous-colline Musura, colline Musotera, zone Kayero de la commune Mpinga-Kayove en province Rutana. Selon un de ses proches, il quitte le cocon familial et s’installe au chef-lieu de la province dès son jeune âge. « Il a tout fait comme métier. » Puis il se lance dans le commerce où il fait fortune très rapidement. Il était parmi les plus riches commerçants de Rutana et parmi les rares personnes qui pouvaient prêter facilement de l’argent à ses amis commerçants, confie une source. « Il pouvait prêter à quelqu’un plusieurs millions de Fbu ! Son business était évalué à des milliards de Fbu. » La même source indique qu’il gagnait souvent des marchés que ce soit à Rutana ou bien dans d’autres provinces. « Parmi ses biens matériels, l’on compte des camions Fuso, des bennes, des magasins, etc. »