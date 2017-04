Ordination de deux diacres au Mont Sion Gikungu 

24-04-2017

Entouré d’une quarantaine de prêtres, de Pères, Mgr Evariste Ngoyagoye, archevêque de Bujumbura a procédé, ce dimanche 23 avril, à l’ordination des diacres Longin Ntiranyibangira, originaire de la Paroisse de Mbogora, archidiocèse de Gitega, et Jean Marie Bisimwa Isaac, de la paroisse Kabare, diocèse de Bukavu en RDC. Tous sont de la Congrégation de Schoenstatt.

Dans son homélie, l’Archevêque Ngoyagoye leur a demandé d’emboîter le pas à Jésus Christ : « Mettez-vous à travailler pour vos communautés, pour rendre la société plus sainte et faire connaître la Bonne Nouvelle. » Et de leur rappeler qu’ils n’appartiennent plus à leur famille.

Certains chrétiens présents lors de cette cérémonie furent très émus. « Un dimanche pas comme les autres », s’est écriée une femme âgée quand elle a vu les deux diacres s’allonger devant l’Autel.

« Il faut prier fort pour nos prêtres. Le terrain est très miné et chacune de leur parole est interprétée d’une façon ou d’une autre », a ajouté un autre chrétien à la sortie de la messe. Il a donné l’exemple des écrits sur les réseaux sociaux diabolisant Père Hermès Icoyitungiye, « pour avoir oser dire la vérité. »

Signalons qu’une grande délégation congolaise était venue soutenir Jean Marie Bisimwa Isaac.