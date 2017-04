OPINION – Temoignages sur les evenements de 1972 : ce que je crois

27-04-2017

Beaucoup d’encre et de salive ont coulé sur les événements de 1972. Des débats passionnants et passionnés ont eu lieu. Et ce n’est pas fini. Car, il y a de nombreuses zones d’ombre dans cette triste histoire du Burundi. Certains acteurs sont morts, et, avec eux leurs témoignages. D’autres sont vivants, mais, tutsi ou hutu, ils ont peur de dire la vérité. Car, dans ce pays, la vérité blesse. Et surtout, elle est marquée de sang. Beaucoup de sang.

J’avais 21 ans en 1972. J’étais donc en mesure de saisir, de noter et de comprendre certains faits. Pas tous bien évidemment. Plus tard, animé par le souci de comprendre, j’ai cherché les informations. J’ai lu beaucoup de livres et de journaux. J’ai interrogé de nombreuses personnalités, qui ont joué un rôle dans l’histoire tourmentée du Burundi. J’ai aussi écouté des burundais et étrangers, qui ont été des témoins oculaires de certaines scènes. J’ai parlé à des rescapés. J’ai écouté des parents et amis de victimes, hutu et tutsi.

Voilà quelques éléments de ce que je crois savoir jusqu’ici. Ce sont quelques faits. Rien que des faits. Sur base de ces faits, je propose mon analyse, et je prends position. C’est mon droit absolu. Je lance le défi à quiconque de contester la véracité des faits rapportés. Mais, j’accepterai avec plaisir des observations qui me permettront de revoir les conclusions de mes analyses et de changer de position. Après tout dit-on, ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.

1. Il s’est passé une chose terrible le 29 avril 1972

Le 29 avril 1972 aux heures de midi, feu le Président Michel Micombero a renvoyé tout son cabinet. Jusqu’ici, aucune personnalité burundaise interrogée n’a été en mesure d’expliquer cette décision. Toutes les sources sont convergentes sur un point : la décision du Président de la République a été prise à l’insu des membres du Gouvernement. Une pratique courante à l’époque.

Une chose terrible s’est passée le soir du 29 avril 1972. Un » vaste complot de génocide » visant l’élimination physique des tutsi, a connu un début d’exécution à une grande échelle. Il avait été savamment et secrètement préparé. Des informations étaient pourtant parvenues par bribes dans les services de renseignement. Mais, à l’époque, les yeux et les oreilles des agents de la Sureté Nationale étaient braqués sur » les monarchistes » et » les gens de Ijenda et Muramvya « , dans le cadre des rivalités régionalistes, un autre fléau qui gangrenait le pays à l’époque.

Un agent de l’immigration travaillant à Gisuru m’a affirmé que début avril 1972, il est descendu transmettre une information urgente à la Sureté Nationale comme quoi des entraînements se faisaient en Tanzanie pour attaquer le Burundi. Il n’a pas été pris au sérieux. Selon une autre source proche des services de sécurité à l’époque, un missionnaire européen d’une paroisse du sud a informé les autorités que pendant les retraites pascales, les jeunes hommes et les hommes valides ne s’étaient pas présentés comme d’habitude. Il a signalé que d’après les fidèles, il y avait des camps en Tanzanie où on préparait une guerre contre le Burundi.

C’est suite aux informations concordantes provenant de plusieurs sources, que les plus hauts responsables de la sécurité ont tenu une réunion de travail le 23 avril 1972 à Bururi. D’après un témoin qui a tenu à garder l’anonymat, il y avait le Ministre de l’Intérieur Albert Shibura, le Ministre de l’Information André Yanda, le Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Burundaises Thomas Ndabemeye, l’Administrateur Général de la Sureté et Immigration Bernard Bizindavyi et le Commandant du Camp Bururi. Ils n’ont pas jugé l’affaire suffisamment très grave. Mais, ils ont décidé tout de même de lancer une campagne de sensibilisation de la population, en commençant par Rumonge.

C’est dans ce cadre que les Ministres Shibura et Yanda étaient dans cette localité le 29 avril 1972. Considérés comme très influents sur leur chef Micombero, ils ne seraient pas partis pour cette mission en sachant qu’ils allaient être démis de leurs fonctions le même jour à la mi-journée. Toute l’administration provinciale de Bururi était descendue à Rumonge. Il y a eu un meeting populaire. Mais, d’après des témoins rescapés, on sentait qu’il y avait quelque chose qui se tramait. Effectivement, en fin de journée, les massacres ont commencé. Tous les administratifs de Bururi qui s’étaient rendus à Rumonge ont été tués, découpés en morceaux à la machette, sur la route de retour. L’équipe des journalistes de la radio qui a couvert la réunion a été massacrée, et le véhicule émetteur a été brûlé. Les ministres Shibura et Yanda n’ont eu la vie sauve qu’en passant par une route détournée. Car la voie longeant le Lac Tanganika, de la frontière sud avec la Tanzanie jusqu’aux portes de la capitale Bujumbura était infestée d’hommes armés de machettes, de gourdins et de quelques fusils. Ces hommes, associés à d’anciens mulélistes congolais liquidaient tout ce qui était tutsi ainsi que les hutus qui refusaient de tuer.

Il est incontestable que les auteurs de ces tueries avaient préparé minutieusement le coup. Dans tout le pays, des soirées dansantes avaient été organisées pour maîtriser plus facilement les tutsi. Il était prévu que le Président Michel Micombero soit liquidé au cours d’une soirée dansante organisée au Mess des Officiers de Bujumbura. Ses deux officiers d’ordonnance, partis en éclaireurs ont été tués, près du Monument du Soldat Inconnu, sur la route qui va à Musaga. Les assaillants croyaient avoir tué le Président Micombero.

Il y avait une autre soirée au Carrefour de Ngagara, et une campagne de sensibilisation avait été menée dans les campus (Ex-Ecole Normale Supérieure et Université Officielle de Bujumbura) pour que le plus d’étudiants s’y rendent. Des facilités avaient même été prévues pour ceux qui étaient » fauchés « .

A Gitega où se trouvait cantonnée la 3ème Compagnie Commando, fleuron de l’Armée Burundaise, la soirée était organisée sous le stade, en pleine forêt d’eucalyptus. Les lieux habituels des soirées, à savoir le Cercle de Gitega et le Bar La Gloriette, situés en plein centre de la ville avaient été écartés par les organisateurs, dont un ancien Frère de la Charité fraîchement défroqué.

Le coup d’envoi des tueries devait être donné par la radio nationale, qui devait être prise avant toute autre chose. En commençant par le Centre d’émissions, situé en face du mess des officiers, actuel mess des sous-officiers de la garnison de Bujumbura. Un des comploteurs avait été positionné à la Radio Nationale pour annoncer l’avènement de la « République du Soleil », dont l’emblème avait déjà été marqué sur la pièce d’un franc burundais utilisé à l’époque et avait été reproduit sur les grillages de plusieurs habitations dont certaines sont encore visibles à Bujumbura.

Les témoins que j’ai interrogés ont précisé qu’en commençant plus tôt que prévu » le travail « , les assaillants, qui avaient la mission de neutraliser la capitale Bujumbura ont commis une erreur, » salvatrice » pour leurs présumés victimes. S’ils avaient attendu les heures tardives et la chaude ambiance de la soirée dansante programmée au mess des officiers, ils auraient cueillis dans un même endroit tout ce que Bujumbura comptait comme officiers. Le Chef de l’Etat en premier lieu.

Le camp commando de Gitega a été attaqué par des éléments venus par la route Ruyigi, qui passait entre le cantonnement des hommes de troupe et celui des officiers. Deux militaires ont été tués. J’ai assisté à leur enterrement le dimanche 30 avril 1972 au cimetière de Mushasha. Leurs corps ont été déposé dans des tombes se trouvant à deux pas de celle du journaliste de Ndongozi Damien Kaburahe, le père de d’Antoine Directeur du Groupe de Presse Iwacu.

A l’Est du pays (Cankuzo et Ruyigi), les attaques rebelles ont eu lieu, mais ont été maîtrisées rapidement.

Il a fallu plusieurs jours pour dégager la route Rumonge et libérer les communes du sud du pays. Le Gouvernement a parlé de 50.000 morts.

2. Micombero pris au dépourvu

Un certain nombre de faits irréfutables montrent que le Président Michel Micombero et ses plus hauts ministres et collaborateurs ne s’attendaient pas à un soulèvement d’éléments hutu d’une telle ampleur. C’est pourquoi, dès le 30 avril 1972, des arrestations ont été opérées dans les milieux tutsi, considérés comme » proches » de l’Ex-roi Ntare V, ramené à Bujumbura de façon rocambolesque le 31 mars de la même année. De sources sûres qui contredisent la version officielle, la résidence où était gardé l’ex-roi n’a pas été attaquée le soir du 29 avril. L’ancien monarque a été extrait de la maison de son père devenue, oh ironie du sort, sa prison et amené au camp commando où il a été exécuté. Parce qu’au matin du 30 avril, Micombero et ses services croyaient que les attaques du 29 avril étaient le fait de monarchistes. Il fallait éliminer leur chef Ntare V pour les décourager.

3. Y’a-t-il eu un complot Tutsi contre le Hutu avant l’éclatement des événements du 29 avril 1972 ?

Sincèrement, je ne le crois pas. Car, si réellement un complot quelconque avait été ourdi contre les hutus par les hauts responsables du Gouvernement et de l’Armée, certaines imprudences n’auraient pas été commises le 29 avril 1972. Le Président Micombero n’aurait pas cautionné une soirée dansante regroupant tous ses officiers le soir fatidique. Les Ministres Shibura et Yanda ne se seraient pas rendus à Rumonge sans escorte suffisante pour une campagne de pacification. Le Commandant de la 3ème Compagnie Commando, Jérôme Sinduhije ne serait pas parti en congé dans sa commune natale de Vyanda le 29 avril à midi pour passer un long week-end avec sa maman. Il a failli y être tué. Sa vie a été sauvé par le simple fait que les assaillants chargés de l’éliminer on confondu sa voiture avec une autre, dont les occupants ont été décimés.

Si Micombero et ses hommes planifiaient quelque chose, ils auraient pris des mesures préventives pour contrôler la situation.

Il est certain que les services de sécurité de Micombero n’ont pas bien fonctionné. Il est aussi irréfutable qu’un génocide contre les tutsi a été conçu et exécuté à grande échelle par des éléments hutu, qui avaient constitué un vaste réseau au niveau national.

4. La répression a été aveugle et les règlements de comptes nombreux

D’après des sources sûres, c’est le 30 avril dans l’après-midi et le 1er mai 1972 que le Président Michel Micombero et ses services ont commencé à se rendre compte qu’il n’y avait pas un complot monarchiste, mais un complot d’éléments hutu. Les moments de stupeur passés, des mesures ont été arrêtées pour stopper les massacres tout le long de la route Rumonge et dans les communes du Sud pays. Se souvenant du service rendu en 1967 par son ami Micombero, lorsque les mercenaires commandés par Jean Schramme ont occupé Bukavu, le Président Mobutu a envoyé des troupes et surtout des avions au Burundi, pour aider à rétablir la situation.

Des arrestations ont été opérées dès le 1er mai 1972 à grande échelle dans les milieux hutu. Elles ont été suivies par des exécutions extrajudiciaires, dans la mesure où on n’a plus retrouvé la trace des personnes incarcérées à la Prison Centrale de Mpimba. Certains y ont été amenés manu militari au volant de leurs propres voitures. Ces véhicules sont restés garés là jusqu’en 1973 et ont été « vendus » plus tard.

Dans les quartiers de Bujumbura, dans les écoles secondaires et sur les campus, dans les centres urbains et sur les collines de tout le pays, de nombreux hutu, commerçants, fonctionnaires, élèves et étudiants, militaires et même simples paysans furent arrêtés et tués, sans jugement.

Contrairement aux croyances des uns et des autres, à Bujumbura comme à l’intérieur du pays, des tutsi ont été arrêtés et exécutés aussi, dans le cadre de règlements de compte régionalistes.

Il est donc un autre fait incontestable que la répression a été » sévère, très sévère » comme le reconnaîtra le Président Micombero dans un entretien avec un journaliste belge.

Il n’y a pas eu de procès pour qu’on puisse savoir qui étaient les auteurs du complot et leurs complices et ceux qui ne se reprochaient de rien.

Un conseil de guerre a certes été créé et a siégé furtivement. Un verdict terrible est tombé. L’exécution sommaire de tout hutu soupçonné d’être mêlé de près ou de loin aux événements. Il y a eu une globalisation qui a conduit à la mort de nombreux burundais, majoritairement hutu.

Une chose est sûre et certaine : parmi les hutu, des innocents sont morts, mais aussi des criminels. Car, le génocide déclenché le 29 avril 1972 contre les tutsi avait des planificateurs et des exécutants. De même, les exécutions extrajudiciaires et sélectives de nombreux hutu ont été le fait d’hommes tutsi qui ont outrepassé de façon flagrante les lois et les règlements en vigueur au Burundi.



5. Que faire, maintenant ?

Le sujet est délicat. Mais l’éclosion de la vérité qui comme le dit un adage burundais passe par le feu et ne brûle pas sera salutaire.

Il est nécessaire de vaincre les tabous, de briser la loi du silence. De surmonter le mauvais réflexe d’analyser et de commenter les événements, en essayant de taire les très graves manquements et crimes commis par les membres de nos ethnies ou les ressortissants de nos régions, pour mettre en exergue les crimes des autres seulement.

Les crises de 1965, 1969, 1971, 1972, 1988 et surtout celle déclenchée le 21 octobre 1993 ont été initiés par des burundais. Elles ont fait couler des flots de sang et de larmes. Il est difficile de les effacer de la mémoire des générations passées, présentes et à venir. Ce ne serait pas du reste une solution. Il faut plutôt reconnaître les faits historiques incontestables tels qu’ils se sont passés. Si possible identifier clairement les auteurs et leurs complices, pour que cesse la globalisation.

L’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi a prévu la mise en place d’une Commission Vérité et Réconciliation qui tarde à venir. Et pour cause, dans les milieux hutus comme dans les milieux tutsis, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité éclate au grand jour.

Je suis convaincu qu’en reconnaissant ce qui s’est passé la terrible nuit du 29 avril 1972 et les jours d’horreurs qui ont suivi, hutus et tutsis du Burundi peuvent, mains dans les mains, s’incliner devant la mémoire de toutes les victimes sans distinction et crier haut et fort « Plus jamais ça ».



Simon Kururu

Formateur et Consultant en Journalisme et communication

E-mail : kururusimon@yahoo.fr

NB : Cet article a été publié pour la première fois dans le journal en ligne In-Burundi.net le 27/04/2002. Il a été légèrement retravaillé.

