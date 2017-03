OPINION – Réaction de Pasteur Nshimirimana, aux propos de Monsieur Karayenga

13-03-2017

Ceci est ma réaction au contenu des propos injurieux, diffamatoires et mensongers de Monsieur Athanase Karayenga à l’encontre du Vice-Président de la République du Burundi, Monsieur Gaston Sindimwo.

Les propos de Monsieur Sindimwo sont politiquement corrects. Ils n’ont rien d’insultant. Il s’agit simplement d’une position d’un homme d’Etat qui défend l’honneur de son pays et Monsieur Karayenga en déduit que par ses propos, cet homme d’Etat « occupe un poste politique qui n’exige que le mérite d’être un défenseur acharné et servile » et qu’il est « sans autre qualification que savoir courber l’échine. Un peu court pour un prétendu Vice-président même d’une République bananière comme le Burundi ».

Cela ne me surprend pas car chez Monsieur Karayenga, une opinion qui n’accrédite pas l’existence d’ « un génocide » au Burundi est à combattre. C’est dans ce même état d’esprit qu’il s’en est pris au professeur Filip Reyntjens, s’agissant de sa réflexion sur les scénarios possibles pour sortir de la crise au Burundi. Monsieur Karayanga taxera les propos de cet éminent professeur d’ « absurde, offensant, intellectuellement fragile pour ne pas dire débile ».

Rappelons que l’ambassadeur de France au Burundi y a passé pour avoir affirmé que ce genre de d’accusation et de discours (ceux de Karayenga et ses amies) relève « plus d’un discours à finalité politique que d’une réalité en termes de dimension sécuritaire aujourd’hui ».

Chez Monsieur Karayenga, il ne doit pas y avoir la paix au Burundi et quel qu’en soit le prix, « le génocide doit avoir lieu ». Il oublie simplement cette sagesse de nos ancêtres qui rappelle à qui veut l’entendre qu’ « ijambo rihora mu kanwa rigacika inkonda » autrement, « on ne ment pas éternellement ».

J’ai honte de la banalisation et l’exploitation politico-financière que ces « Karayenga », hommes et femmes burundais nostalgiques des temps anciens en font.

J’ai l’impression qu’ils évoquent un Burundi qu’ils auraient souhaité voir, un Burundi à feu et à sang, où les Hutu et les Tutsi s’entredéchiraient, un Burundi plein d’orphelins, de mutilés, de traumatisés, de veufs et veuves et comme ça, « sa société civile, ses ONG amies et d’autres vendeurs de drames » auraient davantage de missions aux coûts des milliards de dollars « humanisés par le génocide ».

Comment en est-on arrivé là ?

Petit rappel de l’historique dans cette construction de ce mal qu’est « le génocide imaginaire » ?

• Dans sa correspondance du 6 février 2014 au secrétaire général de l’ONU, Léonce Ngendakumana, président de l’ADC-IKIBIRI, alias CNARED, alerte sur « la création d’une milice IMBONERAKURE à l’instar des INTERAHAMWE au RWANDA, la radio REMA FM du CNDD-FDD qui véhicule des enseignements similaires à ceux de la Radio mille Collines du RWANDA, la manipulation du pouvoir CNDD-FDD par une petite poignée de gens comme au RWANDA sous le règne de Juvénal HABYARIMANA, l’exploitation de la corde ethnique à des fins propagandistes constituent des témoignages assez éloquents de ce drame en perspective et risquent de déboucher sur un génocide politico- ethnique au Burundi. ». Le ton est donné car dans la foulée,

• Suivra ce fameux câble diplomatique du 3 avril 2014 qui alerte les Nations unies sur de prétendue distribution d’armes aux jeunes affiliés au parti au pouvoir et comme par hasard,

• Une pétition demandant une enquête et signée par les membres de la société dite « civile » dont MM. Vital Nshimirimana, Pacifique Ninihazwe, Muhozi Innocent et d’autres fut lancée.

• M. Onyanga s’efforcera par après de dédramatiser l’affaire en affirmant qu’ « il n’avait jamais été question dans le télégramme envoyé aux Nations unies, d’une relation quelconque avec un génocide » mais rien à faire pour stopper la machine, car d’autres acteurs avait déjà pris le relais dont

• Monsieur Mbonimpa sur de prétendus entrainement militaire de ces Imbonerakura Kiliba Ondes, images de cadavre des jeunes tués à l’appui. Le monde stupéfait, découvrira que ces images circulent depuis 1995! Face à un crime pareil, les Nations Unies seront les premiers à demander la libération de Mbonimpa et même Barak Obama, en personne, demandera sa libération. Fait rare !

Cette année-là, le génocide n’a pas eu lieu. Le monde libre et civilisé en est témoin, le système des Nations unies au Burundi aussi.

L’ampleur du mouvement « génocide » s’amplifiera en 2016 avec successivement l’apport de certaines personnalités du monde occidental et des organisations de défense « des droits de l’homme ». Chronologiquement,

• Ce fut d’abord , en septembre 2015, le fameux tribunal Russel sur le Burundi avec comme orateur Dominique Sopo, Président de SOS Racisme; Francis Kpatinde, Enseignant, Jean-François Dupaquier, Ecrivain; Innocent Muhozi, Journaliste et son frère Gakunzi , Bernard Maingain, Avocat belge ; Marcel Kabanda, Historien ; Bob Rugurika, Journaliste ; Levy Ntabiriho, Juriste ; Pacifique Ninihazwe, Militant des droits de l’Homme ; Ketty Nivyabandi, Poétesse; Nestor Bidadanure, Philosophe; Keneth Feliho,Avocat; David Gakunzi, Ecrivain, Maggy Barankitse, Armel Niyongere et d’autres. Les burundais et burundaises orateurs du jour sont les artisans du mouvement de contestation de ce fameux 3ème mandat.

• Le 13 janvier 2016, la Télévision nationale française « France 3 » diffuse des images obtenues auprès de l’avocat belge Bernard Maingain, dont tout le monde connait la position par rapport au peuple burundais. Il s’agit pour Monsieur Magnain qui a obtenu les images et Monsieur Gakunzi, invité du journal pour commenter les images, des « Preuves d’exactions au Burundi ». Le commentateur affirmait que les images ont été tournées deux jours plutôt à Karusi, Est du Burundi et illustraient les atrocités commises par les Imbonerakure. Sur le plateau de la télevision, Monsieur Gakunzi ( frère de Muhozi) semblait jubiler car, disait-il, le monde ne dira plus qu’il ne savait pas qu’un génocide se commettait au Burundi. Il s’avérera très rapidement que sur la vidéo, la langue parlée n’était pas le Kirundi mais une langue d’un pays de l’Afrique de l’Ouest. Malgré les excuses du journalistes ( non pas au peuple burundais mais aux telespecteurs !), le mal était déjà fait car images déjà transmis aux Nations Unies et au CPI par Monsieur Magnain et ses amis burundais.

• Et Madame Beate Klarsfeld, autorité respectable mais manipulé pour la circonstance, d’enfoncer le clou en mars 2016 et je cite « dans la capitale, j’ai d’abord vu cette misère, (…) mais j’ai également croisé des véhicules chargés de miliciens qui patrouillent en chemise bleue, les armes à la main. Certains étaient jeunes, très jeunes, même. D’autres sans uniforme. Ils le font probablement parce que le président les paie pour cela. » et de conclure modestement qu’au Burundi « le risque de génocide n’est pas à exclure ». Je dis bien modestement car chez les « tenants de la théorie », le génocide est en cour !

• Suivra en Mars 2016 la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) et le Haut commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme par les mêmes dont le Belge Bernard Maingain et Armel Niyongere

• La boucle fut bouclée en septembre 2016 avec l’enquête dite « indépendante » des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) mise en place en vertu de la résolution S-24/ 1 du Conseil des droits de l’homme et qui fera observer qu’ « étant donné l’histoire du pays, le danger du crime de génocide est grand. Le groupe d’experts recommande que des procédures indépendantes internationales déterminent la responsabilité pour de possibles crimes internationaux.». Parallèlement, la Ligue Iteka, mouvement actif dans la contestation du 3ème mandat produira, en collaboration avec la FIDH, un rapport selon laquelle « tous les critères et les conditions de la perpétration d’un génocide sont en place : une idéologie, une intention, des organes de sécurité et des relais de mobilisation notamment via des milices, un ciblage des populations à éliminer, des justifications historiques pour le faire. »

De deux choses l’une. Soit les Nations unies sont complices, soit elles sont systématiquement manipulées. Et sur ce – n’en déplaise à Monsieur Karayenga-, il n y a pas besoin d’être intellectuel pour arriver aux mêmes conclusions et positions de Monsieur Sindimwo Gaston.

On m’accusera que j’épouse la théorie du complot . Si cela peut rassurer les non comploteurs, j’assume!



Par Pasteur Nshimirimana



Le Mont-sur-Lausanne, le 12 mars 2017

