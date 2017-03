OPINION – Commentaire proposé à Iwacu à la suite des propos de Gaston Sindimwo

09-03-2017

Par Athanase Karayenga

Chers amis,

Personne ne doute plus que le pouvoir de Bujumbura dit n’importe quoi et profère des mensonges au kilomètre, « des fake news et des vérités alternatives » à la pelle. Tout va bien. La paix est totale. Le soleil luit et la bière coule à flot au Burundi. Puisqu’on vous le dit, bonnes gens. Alors croyez-le !

D’abord, il faudrait que Gaston Sindimwo prouve que les fonctionnaires des Nations Unies ou des Organisations internationales non gouvernementales sont manipulés par des politiciens burundais hostiles au « troisième règne céleste » de Pierre Nkurunziza.

Sinon, il accrédite l’idée que tous les fonctionnaires internationaux œuvrant au Burundi sont tous des idiots, qu’ils n’ont pas la capacité et la conscience professionnelle pour se renseigner sur la situation réelle qui prévaut au Burundi en diversifiant les sources, en les recoupant et en en faisant leur propre miel qu’ils transmettent ensuite aux sièges respectifs de leurs organisations.

Les fonctionnaires des Nations Unies, n’en déplaisent à Gaston Sindimwo, sont généralement bien plus qualifiés, professionnellement et intellectuellement parlant, que lui-même qui occupe un poste politique qui n’exige que le mérite d’être un défenseur acharné et servile du « troisième règne céleste ». Sans autre qualification que savoir courber l’échine. Un peu court pour un prétendu Vice-président même d’une République bananière comme le Burundi.

En outre, ces fonctionnaires que Gaston Sindimwo croit crédules et vendus à la cause de l’opposition burundaise, ont une éthique et une déontologie du travail qu’ils accomplissent dans le cadre des missions que leur sont confiées par les organisations internationales auxquelles ils appartiennent. Tous ne sont pas des saints innocents bien entendu. Comme dans tous les secteurs de l’activité humaine, on trouve des brebis galeuses parmi eux.

Cependant, dans une très large majorité, ces fonctionnaires internationaux sont des personnes dévouées, compétentes et fières de la mission qu’ils accomplissent au Burundi au nom de la communauté internationale.

De toute façon, Gaston Sindimwo ne le sait peut-être pas, ce ne sont pas les fonctionnaires des Nations Unies œuvrant au Burundi, qui ont guidé l’œil perspicace des satellites qui ont détecté les tombes collectives fraichement creusées et comblées après les massacres horribles du 12.12.15.

En fait, la menace insensée de Gaston Sindimwo, constitue un message très clair. Les Nations Unies et l’Union Africaine constituent les garants de l’Accord de Paix et de Réconciliation d’Arusha. Or, depuis 2005, le régime de Pierre Nkurunziza n’a cessé de persécuter, d’humilier, de congédier sans manières les représentants des Nations Unies notamment. Comme dans un match de foot mortel que Pierre Nkurunziza voudrait organiser à huis clos, il ne veut pas d’arbitres impartiaux, ni de témoins gênants. La menace intempestive de Gaston Sindimwo s’inscrit, par conséquent, dans cette logique développée depuis plusieurs années au Burundi par Pierre Nkurunziza et ses sbires.

Le drame, c’est que les Nations Unies comme l’Union Africaine se sont couchées. Elles ont cru que de simples paroles diplomatiques, des protestations calmes et polies pouvaient faire changer d’avis Pierre Nkurunziza et ses acolytes. Ainsi, le « troisième règne céleste » peut ridiculiser le Conseil de Sécurité des Nations Unies et l’Union Africaine sans dommages ni dégâts pour le régime de Bujumbura.

D’aucuns peuvent craindre que la menace d’expulsion de tous les fonctionnaires des Nations Unies formulée par Gaston Sindimwo constitue, en fait, une annonce que le « troisième règne céleste » veut passer aux choses sérieuses, au massacres massifs de la population sans témoins gênants et sans retenue.

De ce fait, l’alerte concomitante lancée par M. Adama Dieng sur le risque d’un embrasement général qui pourrait prendre la forme d’un génocide est à prendre très au sérieux.

Néron, l’empereur romain qui n’aimait pas Rome a mis le feu à la cité éternelle afin que l’incendie lui inspire des envolées lyriques de poésie. Rappel. Combien de marchés ont brûlé au Burundi, par la volonté de Dieu, dixit le troisième règne céleste, dont le marché central de Bujumbura ?

Adama Dieng était « Registrar » au Tribunal Pénal International pour le Rwanda qui a jugé les coupables du génocide des Tutsi perpétré dans ce pays en 1994. Quand il tire la sonnette d’alarme, il faut donc l’écouter et croire qu’il ne lance pas des paroles en l’air.

Adama Dieng sait notamment, que le viol constitue, depuis la jurisprudence du TPIR, un élément constitutif de génocide. Or, combien de femmes burundaises ont été violées, depuis plusieurs années certes, et notamment depuis la répression brutale et aveugle organisée par le « troisième mandat céleste » ?

La castration aussi, au terme de la « Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide » constitue un élément constitutif de génocide.Puisque la castration, une pratique barbare, empêche les victimes masculines, comme le stipule la convention contre le génocide, « d’avoir des enfants. » Or, là aussi, combien de jeunes gens burundais ont été castrés par les forces de répression du « troisième règne céleste » de Pierre Nkurunziza ?

Adama Dieng sait enfin que lors du jugement des médias de la haine au TPIR, jugement qui reprenait d’ailleurs la jurisprudence de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, les journalistes ou les professionnel des médias, même des artistes, utilisant ces outils de diffusion massive des informations ou de la culture aux fins d’inciter au génocide, encourent individuellement la peine de prison à perpétuité. Or, là aussi, combien de prétendus journalistes ou professionnels des médias burundais ont utilisé, au Burundi, depuis le premier mandat de Pierre Nkurunziza, les médias du pouvoir pour diffuser des messages de haine, de stigmatisation et d’incitation au génocide ?

L’alerte d’Adama Dieng et la menace de Gaston Sindimwo, on l’aura compris, constituent en réalité, les deux faces d’une même médaille. Le premier invite le Conseil de Sécurité à ouvrir les yeux et à voir les graves risques de crimes de guerre, de crimes de génocide qui pourraient s’abattre sur le Burundi si la communauté internationale reste indolente, voire indifférente et si la Cour Pénale Internationale continue de privilégier des procédures longues et conformes au temps long de la justice.

Malheureusement, volens nolens, la CPI donne ainsi au « troisième règne céleste » le temps pour organiser les massacres de la population, l’exil, la torture, le viol, la castration, l’emprisonnement arbitraire, pour tenir des propos d’incitation au génocide et surtout pour perpétrer des assassinats ciblés contre des victimes éliminées « pour ce qu’elles sont » et non « pour ce qu’elles ont fait » d’illégal ou de répréhensible par la loi. Définition même du génocide.

Alors oui, il faut prendre très au sérieux la menace de Gaston Sindimwo. Car, derrière ces propos hostiles aux fonctionnaires des Nations Unies, se cachent la volonté du gouvernement d’écarter des témoins potentiels à des crimes massifs qu’il pourrait organiser au Burundi en toute impunité.

Enfin, faut-il le rappeler, ce sont les Nations Unies qui ont obligé la Tutelle belge à organiser des élections libres et transparentes en septembre 1961. Élections gagnées par Louis Rwagasore et son parti UPRONA dont, par malheur, se réclame Gaston Sindimwo.

Aujourd’hui, persécuter les Nations Unies et leurs fonctionnaires œuvrant au Burundi, quelle folie, quelle ingratitude ! Un proverbe burundais que Gaston Sindimwo devrait méditer stigmatise l’ingratitude.

« Inera inera uwayihaye ! »

