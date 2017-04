OPINION – Appel à dépasser la diabolisation mutuelle

09-04-2017

Le professeur Melchior Mbonimpa (Canada), une voix respectée, lance un appel à la retenue après les attaques contre le journaliste Antoine Kaburahe.

Cher Antoine (Iwacu) et cher Burundi Forum,

Je vous lis chaque jour, et je vous remercie de me garder informé sur ce qui se passe dans mon pays d’origine. J’assiste au match de ping-pong que vous vous livrez depuis quelques jours. Mon intention n’est pas d’envenimer la polémique ou de mettre de l’huile sur le feu. Je voudrais au contraire éteindre l’incendie, et, si nécessaire, j’appelle d’autres pompiers volontaires au secours. Antoine Kaburahe affirme, deux fois plutôt qu’une : « Je n’ai pas été au Parlement ‘’aux côtés du ministre Reynders ‘’ ». Il affirme, du même souffle que c’est son droit comme journaliste et comme citoyen, de s’exprimer devant n’importe quel parlement, fût-il celui de la Belgique, et que cela ne fait pas de lui un espion à la solde des puissances étrangères. Il faut le croire, jusqu’à preuve du contraire. Si l’accusateur persiste et signe, il ferait mieux de présenter d’autres pièces à conviction que cette photo d’archives, avec le ministre Reynders, signée… Iwacu, prise le 7 janvier 2015 à Bujumbura – et non au Parlement belge.

Par ailleurs, comme Antoine Kaburahe, moi aussi je pense que c’est dangereux de recourir à des labels infâmants comme « espion » ou de donner sans sourciller à un document livré au public un titre du genre : « Ce Muhima contre le Burundi ne désarme pas! » D’abord parce que ce mot « Muhima » est chargé de connotations que, dans le contexte burundais, tous les locuteurs du kirundi repèrent aisément! Ensuite parce que, nonobstant ces connotations, Kaburahe n’est pas Muhima au sens premier du terme (je le savais déjà). Et, même s’il l’était, un tel titre resterait inacceptable parce qu’il opère un raccourci ou une globalisation injustifiable : il sous-entend que tout Muhima est « contre le Burundi ».

C’est aussi inacceptable que de qualifier tous les Hutu de « Bamenja » ou, plus récemment, d’’’Imbonerakure’’ ! Nous n’avancerons que si nous parvenons à dépasser la diabolisation mutuelle et le langage « radioactif » qui tendent à nous diviser artificiellement en deux vastes camps ennemis.

Amicales pensées!

Melchior Mbonimpa.

Monsieur le professeur,

Je suis très honoré par votre message et votre soutien. En général, les intellectuels burundais interviennent peu dans les débats publics, pour des raisons trop longues à développer ici. Votre message n’en est que plus honorable. Surement que certains vont commencer à chercher nos liens communs, pourquoi vous intervenez. Je peux leur dire, à leur grand regret, qu’ils ne trouveront rien. Vous êtes un professeur respecté d’université au Canada et moi un simple journaliste. Je vous connais à travers certains de vos livres que j’ai lus. Il n’y a rien d’autre que ce désir commun de réflechir sur notre pays d’origine, vous au Canada, moi (par la force des choses) en Belgique. On ne s’est même jamais rencontré, ce qui arrivera un jour, j’espère. Ce texte exhibé comme un scoop, date de plus d’une année et se trouve en accès libre depuis juin 2016. Les Burundais, les « intellectuels » surtout, nous avons encore un grand chemin pour apprendre à contester une opinion sans recourir à tous ces « labels infamants », comme vous le dites avec sagesse. Puissiez-vous être entendu…

Salutations respectueuses

Antoine Kaburahe