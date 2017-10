Nyabihanga se dote d’une bibliothèque privée

16-10-2017

Des romans, des livres d’Histoire, de Géographie, de Mathématiques, de Physique, de Biologie, des dictionnaires… Tel est le contenu de la Bibliothèque villageoise de Mbogora ouverte ce samedi 14 octobre.

Ce nouveau temple de la lecture est installé dans un local offert par la Paroisse catholique de Mbogora, en commune Nyabihanga de la province Mwaro. Une première dans cette commune. Environs 3800 livres s’y trouvent, dont 3500 constituant un don du Centre Culturel de Gitega et 50 autres offerts par l’ambassade de France au Burundi. D’autres ont été collectés ici et là chez des particuliers.

« C’est dans le but de contribuer à la redynamisation du taux de réussite, de permettre aux enseignants d’avoir un lieu de documentation pour mieux préparer les leçons », a déclaré Jean Nduwimana, président de l’association Twibukane. Les élèves ont l’opportunité d’enrichir leurs connaissances.

M. Nduwimana demande aux directeurs, aux enseignants d’inciter leurs apprenants à la lecture.

Satisfaction des jeunes et de l’administration

« C’est toute la première fois que j’entre dans une bibliothèque bien garnie et riche comme celle-ci. C’est vraiment une opportunité pour nous enrichir intellectuellement », se réjouit Emmanuel Ntakarutimana, un élève au Lycée Communal de Mbogora, 1ère Post-fondamentale.

De son côté, Adrien Ntunzwenimana, administrateur communal, parle d’une grande chance offerte à la jeunesse et aux enseignants. « Je suis convaincu qu’avec cette bibliothèque, le taux de réussite va grimper.» Il assure qu’avec l’implication des natifs, l’éducation est en train de se développer en commune Nyabihanga. Eugène Ntabiriho, directeur communal de l’enseignement (DCE), confirme.

Ce dernier précise qu’au niveau de l’Ecofo, cette commune est classée première en province Mwaro avec 64,8 % de taux de réussite alors qu’en 2016, elle avait eu 52%.

Il est optimiste que les résultats à l’Ex-Etat seront meilleurs en 2017 par rapport à 2016. « Dans les huit établissements post-fondamentaux, nous avons eu seulement une cinquantaine de réussites.»

Signalons que la commune Nyabihanga compte 34 Ecofo, dont 28 directions et six succursales. Sans oublier neuf écoles post-fondamentales. Et que l’association Twibukane rassemble des natifs et des amis de cette commune.